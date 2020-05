Covid-19 : les scouts de Guinée révèlent des manquements dans la gestion de la pandémie

Au cours d’une conférence de presse animée ce lundi 18 mai 2020 à la maison de la presse, l’Association Nationale des Scouts de Guinée a, à travers sa Coordination Nationale Contre les Risques et Catastrophes Humanitaires (CNRCH), relevé de nombreux manquements constatés dans la gestion de la pandémie de Coronavirus en Guinée. Au-delà du retard dans le dépistage des contacts, l’association souligne la responsabilité des citoyens dans la propagation de la pandémie ravageuse.

« Certains organisent des rassemblements et des cérémonies en cachette. De nombreuses personnes ne respectent pas les mesures d’hygiène et de distanciation sociale. Plusieurs personnes contaminées qui sont en période de repos, transmettent le virus à leurs contacts puisqu’il y a encore des visites. Plusieurs personnes asymptomatiques continent à transmettre le virus sans le savoir. Plusieurs personnes refusent de se faire dépister pourtant connues pour avoir été en contact avec des personnes testées positives. Plusieurs personnes hostiles à la quatorzaine, ou l’observant très mal, exposent des amis, des proches, des connaissances et des inconnus dans la rue. De nombreuses personnes constatant en elles des signes mais qui préfèrent s’auto-soigner, certains consultent même les féticheurs au détriment d’un appel simple (115) pour être pris en charge », a dit Jean Emile Salami, vice-président de l’association.

Exposant sur les dangers liés au Covid-19, le président de la fondation du fonds de solidarité au scout, Ibrahima Sory Diallo a parlé des actions que compte mener son organisation pour briser la chaine de propagation du Coronavirus.

« Nous voulons faire assez mais nous avons peu de moyens. Donc, dans les jours qui suivent, vous allez nous voir en train de partager des bavettes en commençant par les services de sécurité et au niveau de plusieurs points de Conakry. Nos jeunes vont expliquer l’importance du port des bavettes. Donc, pour un début, nous avons fait 1000 bavettes qui peuvent couvrir complètement la bouche et le nez », a -t-il souligné.

L’Association Nationale des Scouts de Guinée a invité les bonnes volontés à s’investir à travers des remises de kits sanitaires pour contribuer à la lutte contre la pandémie.

Mohamed Cissé

