Covid-19 : ‘’l’Etat a concédé sous forme de subvention aux opérateurs environ 92 milliards fg’’ (Boubacar Barry)

En point de presse ce vendredi, 3 juillet 2020 pour se prononcer sur les mesures d’accompagnement liées à la pandémie du Coronavirus, le ministre du Commerce, Boubacar Barry ‘’Bic-up’’ a donné des informations relatives à la subvention accordée aux nombreux opérateurs économiques guinéens.

Selon lui, face à cette crise sanitaire, le gouvernement dans son souci de contenir les effets négatifs de la maladie sur l’économie nationale, a mis en place un plan de riposte dont les composantes sont d’ordre sanitaire, social et économique.

« C’est à ce titre que le Ministère du Commerce, dans ses attributions régaliennes a été instruit par le Gouvernement, afin de veiller à l’approvisionnement correct et régulier du marché national en produits et denrées de première nécessité, et de veiller à la stabilité ou gel de prix. Pour matérialiser ces directives, des mesures d’allègements fiscaux ont été approuvées par le Gouvernement, pour d’une part réduire les pertes subies par les opérateurs et d’autre part maintenir les prix à la consommation. Sur la première phase de ces mesures, allant de janvier à fin mai 2020, avec un volume d’importation d’environ 230 000 tonnes de riz titrant 25% de brisure devant engendrés environ 117 milliards de francs guinéens de recettes fiscales, l’Etat a concédé sous forme de subvention environ 92 milliards de francs guinéens. Soit 92% de subventions aux opérateurs. Le coût prévisionnel estimé de cette mesure au 31 décembre 2020 s’élèverait à près de 230 milliards de francs guinéens. »

Poursuivant, il dira que ces efforts consentis par le Gouvernement dans la première phase du plan de riposte ont été renforcés dans la deuxième phase, par la suspension du paiement des redevances sur la Demande Descriptive d’Importation (DDI) des denrées de première nécessité (riz à 25% de brisure, blé, lait, sucre, huiles, purée de tomate et oignon) du 1 er juin au 31 décembre 2020.

« Cela représente un effort du Gouvernement d’environ 15 milliards de francs guinéens pour alléger les charges pour les opérateurs et surtout pour stabiliser les prix en gros au bénéfice des populations …»

Youssouf Keita