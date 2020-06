Covid-19 : Lola enregistre 2 cas confirmés et un cas suspect à N’zérékoré (autorités sanitaires)

La préfecture de Lola située à 40 kilomètres du chef lieu de la région (N’zérékoré) vient d’enregistrer ses premiers cas confirmés à la Covid-19. Selon nos informations, il s’agit d’un cadre en service dans cette préfecture qui a été déclaré positif avec sa femme.

Joint au téléphone, le directeur préfectoral de la santé de Lola, a donné les détails de cette découverte de coronavirus qui sème la panique dans cette ville frontalière à la Côte d’Ivoire et le Libéria.

« Ce n’est pas à Lola que ces deux cas ont été confirmés mais plutôt c’est à Conakry. C’est un cadre de Lola qui a quitté ici pour Conakry. Il a d’abord transité à Faranah où il a quitté le 16 et il est arrivé à Conakry le même jour. Le 17 juin dernier, il a été admis à l’hôpital Donka et le même jour ils ont procédé au test. Il a été testé avec sa femme parce que les deux étaient ensemble et on a trouvé que leurs résultats étaient positifs. Maintenant le jeune qui était avec eux (chauffeur), ce dernier a été testé négatif. Néanmoins, puisque ils ont séjourné ici, nous avons fait des investigations et de cette investigation, il est ressorti 27 Contacts parmi lesquels 16 de l’hôpital sont concernés », a expliqué Dr Amara Nana Camara.

Dans la ville de N’zérékoré également, un autre cas suspect à la Covid-19 qui a voulu s’échapper a été arrêté grâce à la collaboration du service orange.

Une information confirmée par la directrice préfectorale de la santé, Sogbo Teoro en ces termes : « Il était un des contacts des cas confirmés de Macenta. Après là-bas, il est venu se faire consulter à l’hôpital de Zao. Quand les gens ont douté il est venu au camp. Les autorités militaires voulaient nous interpeler pour qu’ont puisse venir lui prendre et l’envoyer. Il a dit non qu’il veut aller dans sa propre famille. Le temps pour le militaire d’informer leur chef, il est sorti il a pris la fuite. On l’appelle maintenant il ne prenait pas. Mais grâce à Orange, on l’a arrêté dans la sous-préfecture de Diecké. Déjà, on l’a évacué à Conakry », précise-t-elle.

Ces informations créent la psychose au sein de la population forestière dans ces jours. Et la crainte est que ces cas confirmés et suspects interviennent à un moment où les lieux de cultes sont rouverts et même les boites de nuit et maquis fonctionnement normalement à N’zérékoré, en violation de l’Etat d’urgence sanitaire.

Amara Souza Soumaoro, Correspondant a N’zérékoré