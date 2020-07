Covid-19 : l’UNICEF à travers la BM offre des intrants et équipements de protection individuelle à la Guinée

Le Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF) à travers la Banque mondiale (BM) vient encore de voler au secours de la Guinée dans le cadre de la lutte contre la pandémie (Covid-19). En effet, le 16 juillet dernier, il a procédé à la remise officielle d’intrants et équipements de protection individuelle à l’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire (ANSS) à travers le département en charge de la Santé et de l’Hygiène publique. C’est la Pharmacie Centrale de Guinée (PCG) qui a servi de cadre à cette cérémonie officielle en présence de quelques invités de marque.

Cette assistance s’inscrit dans le cadre du projet-REDISSE. Il s’agit de la préparation de la riposte au COVID-19, que le Gouvernement a initié en signant deux conventions avec l’OMS et l’UNICEF à travers le mécanisme de financement d’urgence en cas de pandémie de la Banque Mondiale.

Ce lot d’intrants et équipements de protection individuelle dont Le coût total est de 562 952 USD soit, 5 376 200 747 GNF, est composé de : 790 952 paires de gants ; 21480 blouses jetables ; 3 000 bottes de sécurité ; 20 000 sur chaussures ; 5 000 écrans faciaux ; 19 065 combinaisons de protection. Ainsi que du matériel de désinfection composé de 360 futs d’hypochlorite de calcium, 25 000 flacons d’eau de javel, 5 000 flacons de gel hydro alcoolique, 100 000 morceaux savons, 150 kits de lavage de mains et des pulvérisateurs.

Dans son intervention de circonstance, la représentante adjointe de l’UNICEF en Guinée, Christine Naré Kaboré n’a pas manqué de mots pour remercier la Guinée, avant d’indiquer : « Ces intrants vont contribuer à renforcer le dispositif le dispositif actuel mis en place pour la riposte à la Covid-19 en Guinée. La convention pour l’acquisition des kits d’hygiène et d’équipements de protection individuelle d’un montant 1millions 947 mille 962 dollars américain permettra de renforcer la prévention et le contrôle des infections au niveau des centres de traitement épidémiologique pour une meilleure protection du personnel de santé et des patients… »

Poursuivant, elle a annoncé que son institution recevra les semaines à venir, les instants additionnels et le matériel roulant qui viendront renforcer et améliorer le dispositif actuel de riposte à la pandémie de la Covid-19.

A l’en croire, son institution continuera à accompagner la Guinée dans sa vision qui est celle de permettre à toute la population d’être en bonne santé et accéder à des services et des soins de santé de qualité.

De son côté, le Coordonnateur national du Projet de Renforcement des Systèmes de Surveillance des Maladies en Afrique de l’Ouest (REDISSE), Dr Moustapha Grovogui a souligné : « C’est un réel motif de satisfaction pour nous de constater que les conventions signées avec l’UNICEF sont en train d’être exécutées comme l’atteste la réception par les autorités sanitaires de cet important lot d’équipements sanitaires ».

Heureux du geste, le Directeur général de l’ANSS a, au nom de la Guinée remercié le donateur pour ce geste et son engagement à accompagner la Guinée, surtout en ces moments de pandémie de la maladie à coronavirus.

« Nous nous engageons à utiliser de façon judicieuse ce don pour réduire le risque d’infection non seulement au sein du personnel, mais aussi au sein des patients que nous allons recevoir dans nos différents centres de traitement épidémiologique. On en avait besoin surtout à cette période, où nous sommes en train d’ouvrir des centres de traitement à l’intérieur du pays. Donc nous disons une fois merci à l’UNICEF, que ce don va être mis en route par la Pharmacie centrale afin d’améliorer les équipements de nos centres de traitement à l’intérieur du pays et réduire encore de façon significative les risques d’infection à travers le programme de PCI qu’on a conclu avec les partenaires », dira entre autres Dr Sakoba Keita.

