Covid-19. Mamadou Sylla, ”chef de file de l’opposition” écrit au chef de l’Etat (copie)

Elhadj Mamadou Sylla qui a déjà porté le boubou de chef de file de l’opposition guinéenne n’a pas de temps à perdre. Dans une correspondance adressée au chef de l’Etat, le richissime homme d’affaires et président de l’Union démocratique de Guinée (UDG) a félicité le président Alpha Condé pour toutes les initiatives qu’il a déjà prises pour lutter contre la maladie à coronavirus en Guinée mais l’a aussi exhorté à mettre plus de moyens à la disposition du gouvernement, du Conseil scientifique et du personnel médical. Lettre…