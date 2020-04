Covid-19. Mohamed Ali Camara et Aly Kéita s’investissent pour la bonne cause !

Tous footballeurs professionnels et internationaux guinéens, le premier est un jeune défenseur de 22 ans évoluant depuis l’été 2018 avec le champion de Suisse BSC Young Boys. Le second, il évolue au poste de gardien de but avec le club suédois d’Ostersunds FK qu’il a rejoint en 2014. Tous issus de la même famille, ils ont ensemble décidé de faire parler leur cœur à travers un important don aux autorités administratives de leur préfecture d’origine Dabola.

Alors que la dernière phase de leur saison en championnat est marquée par une suspension due à la propagation de la pandémie du Covid 19 en Europe, les deux cousins font preuve de générosité pour les populations de cette localité de la Guinée située à 394 km de Conakry.

C’est le lundi 20 avril, par le biais de leurs représentants, qu’ils ont notamment fait don de kits sanitaires, des cartons d’eau de javel et de savons, des masques de protection et un important lot de flyers et d’affiches de sensibilisation destinés à la préfecture. Le tout pour une valeur estimée à près de cinquante millions de francs guinéens (50. 000 000 GNF).

Devant le Maire de la commune urbaine et le Secrétaire général en charge des affaires administratives de la préfecture, le comité préfectoral de riposte, principal bénéficiaire s’est réjoui du geste des deux internationaux, avant de promettre d’en faire bon usage au profit de la lutte enclenchée par le gouvernement contre la propagation du coronavirus. Au nom des populations de Dabola, l’autorité administrative s’est tout d’abord félicitée du geste qu’elle qualifie de patriotique de la part des donateurs. En leur remerciant pour ce soutien, elle a exprimé toute sa reconnaissance aux joueurs qui ne sont pas à leur premier geste dans cette préfecture.

L’on se rappelle qu’en décembre 2018, Mohamed Ali Camara avait profité de la trêve hivernale pour se rendre dans la même ville afin de remettre des lots de maillot, de ballon et d’équipements sportifs à l’équipe préfectorale de Dabola. Cet autre geste vient ainsi s’inscrire dans la suite logique de l’engagement des frères cousins pour la bonne cause. « L’idée est de répondre à l’appel du Président de la république, le Professeur Alpha Condé qui dans son message à la nation a exhorté tous les guinéens à s’inscrire dans la lutte contre ce virus qui menace sérieusement l’Afrique et singulièrement notre pays la Guinée. Au-delà donc de leur apport sur le terrain avec le Syli, ils ont à cœur de montrer toute leur détermination à poser d’autres actes pour leur patrie », nous a confié Cheick Ahmed Tidiane Camara, leur représentant et frères aîné.

Loin des terrains, Mohamed Ali et Aly Kéita les deux homonymes et cousins prouvent qu’ils sont des footballeurs au grand cœur.

Bernard Leno