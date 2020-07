Covid-19 : ‘’nous avons pris en charge les mesures édictées et énoncées par le gouvernement’’ (Tibou Kamara)

En point de presse ce mardi, 7 juillet sur l’impact de la Covid-19 sur le secteur des industries et des PME en Guinée, le ministre d’Etat en charge de l’Industrie, des Petites et Moyennes Entreprises, Tibou Kamara s’est longuement prononcé sur les mesures d’accompagnement initiées par le gouvernement dans le secteur de l’industrie et des PME.

« Au niveau de notre département, l’industrie et les PME, nous avons pris en charge les mesures édictées et énoncées par le gouvernement. Nous avons commencé par réaliser une étude approfondie sur l’impact de la pandémie, assortie d’une réflexion sur la stratégie de relance post-Covid. A cet effet, nous avons mis en place le fonds d’appui aux GIE et aux entreprises à hauteur de 300 milliards de GNF avec pour objectif dans une phase pilote, d’assister 50 unités industrielles et 300 petites et moyennes entreprises. On a aussi la mise en place d’un Fonds de garantie, notamment en faveur des micro, petites et moyennes entreprises, pour une dotation initiale de 500 milliards de GNF, la mise en place d’un programme de renforcement de capacité et de compétitivité des entreprises à hauteur de 500 millions GNF, la négociation avec les partenaires techniques et financiers d’une ligne de crédit appropriée aux besoins du secteur industriel et des PME, à hauteur de 10 millions de dollars américains. Le paiement de la dette intérieure en faveur des unités industrielles et des PME ayant réalisées des prestations dans le cadre de la commande publique. Nous avons également notre agenda non lié au Covid-19, c’est la réalisation de parc industriel pour stimuler la création d’unité industrielle avec à peu près 744 millions de dollars, pour l’ensemble des projets… »

Youssouf Keita