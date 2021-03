Covid-19 : “on va vacciner toutes les personnes âgées de plus de 50 ans des quartiers les plus touchés” (Dr Sakoba)

Le Directeur Général de l’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire (ANSS), Dr Sakoba Kéita a, après avoir reçu officiellement les 200 mille vaccins contre le Coronavirus offerts par la République Populaire de Chine, ce mercredi 3 mars 2021, annoncé le lancement de la campagne de vaccination pour le vendredi mars prochain et indiqué que toutes les personnes âgées de plus de 50 ans seront concernées et que les vaccins sont à la fois préventifs et curatifs.

Présent à l’aéroport de Gbessia pour la circonstance, Dr Sakoba Kéita de rappeler que « La Guinée a enregistré 5 types de vaccins contre le Coronavirus…et parmi ces 5, la Guinée a prévu de vacciner 20% de sa population qui représente 2 millions 400 mille doses. C’est par séquence que nous allons recevoir chacune des qualités de ces vaccins que nous venons de citer. Aujourd’hui c’est au tour du vaccin Chino Pharme que nous venons de recevoir, c’est 200 mille doses et dans les semaines qui viennent et du côté de la Chine nous avons commandé sur achat de fonds propres de l’État 300 mille doses de vaccins Chino Vak. Et quand aux vaccins Spuknik, la Guinée a déjà acheté 200 mille doses et les premières quantités vont arriver le samedi 06 mars, presque dans les 72h. »

Le directeur Général de l’ANSS de continuer « Quant à nous l’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire (ANSS) qui est le bras armé du riposte du ministère de la santé, nous avons déjà programmé l’ouverture et le lancement de la campagne de vaccination à Gbessia le vendredi à 9h -30 minutes. On n’attend pas, au fur et à mesure que les vaccins vont venir, on va vacciner la population guinéenne qui a tant attendu, car notre date initiale c’était le 19 février. Qu’à cela ne tienne avec l’affaire de tempête, ça nous a retardés pour avoir un avion pour venir en Guinée. Maintenant comme le ciel est bon, nous allons commencer pour aller en vitesse. Vous tous, vous serez vaccinés, en tout cas tous ceux qui ont plus de 18 ans. Les premiers bénéficiaires ce sont sont les médecins qui ont déjà payé le lourd tribut. Le plan est fait en 30 équipes, à partir du lundi nous allons attaquer beaucoup de cibles en même temps, parce que chaque équipe aura des cibles. Mais il y a 10 équipes qui vont s’occuper des agents de santé et les 20 autres équipes vont s’occuper des personnels qu’on a déjà prévus. »

« C’est vrai que nous allons vacciner toutes les personnes âgées de plus de 50 ans dans les quartiers les plus touchés. Mais d’abord on va faire le recensement de ces personnes et demander leur consentement, après on va les programmer…Selon les informations que vous avons, les vaccins que nous recevons déjà peuvent empêcher et lutter contre ces variantes », conclut-il.

Mamadou Yaya Barry