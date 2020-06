Covid-19 pose ses valises à Macenta : un couple testé positif

Le nouveau coronavirus continue sa propagation à l’intérieur du pays, notamment en région forestière, au sud de la Guinée. Après Guéckédou, la ville de Macenta, située à 142 kilomètres de N’zérékoré, chef-lieu de la région, vient d’enregistrer deux cas positifs. Il s’agit d’un couple qui est déjà pris en charge par l’Agence nationale de la sécurité sanitaire (ANSS).

Selon nos informations, l’homme avait pour la première fois présenté les signes de la Covid-19 à Macenta. C’est ainsi qu’il a été conseillé par les autorités sanitaires pour aller faire son test à Conakry en compagnie de son épouse. Après la consultation, le résultat de l’homme et sa femme couple s’est avéré positif.

Une information confirmée par le directeur préfectoral de la santé Mamadou Diallo que nous avons joint au téléphone. ‘’Effectivement, le mari travaille à l’hôpital de Macenta. Quand il avait commencé à présenter les signes, on l’a conseillé de partir se faire consulter à Conakry. Et il est parti avec sa femme et après examen du couple, il était positif. Le patient n’avait pas effectué de déplacement et les enquêtes sont déjà en cours”, confie le docteur Diallo.

De son côté, le directeur régional de la santé Docteur Adama, rassure que les dispositions sont prises. Par ailleurs, il a précisé que 21 cas contacts sont déjà recensés.

Cette nouvelle contamination suscite aujourd’hui la psychose dans la ville de Macenta parce que les deux personnes atteintes n’avaient pas effectué de déplacement.

Il faut noter que la semaine dernière, une autre personne atteinte de la Covid-19 avait été déclarée à Guéckédou, juste à environ 85 kilomètres de Macenta.

Ce malade qui était un chauffeur en provenance de Conakry avait été évacué avec deux de ses apprentis.

Amara Souza Soumaoro, correspondant à N’zérékoré