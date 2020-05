Covid-19. Rémy réplique aux accusations des guérisseurs traditionnels : ‘’aucun d’eux n’est encore venu vers nous’’

En conférence de presse hier vendredi, 8 mai à Conakry, la Fédération Guinéenne de l’Association des guérisseurs traditionnels et arboristes a porté de graves accusations contre le Ministère de la Santé et de l’hygiène publique.

Selon les guérisseurs membres de ladite fédération, certains cadres de ce département constituent un frein à leurs activités de lutte contre la pandémie en Guinée et qu’ils seraient même en train de tromper les partenaires qui se battent aux côtés dans cette lutte.

Joint, le ministre de la Santé, médecin Colonel Rémy Lamah s’est dit étonné d’apprendre de telles accusations contre son département, avant d’annoncer qu’aucun membre de cette fédération n’est encore venu faire une proposition à leur niveau.

« Comme vous le savez, le Président de la République, Professeur Alpha Condé a toujours fait appel à tout le monde. Mais aucun membre guérisseur de cette fédération n’est encore venu nous voir pour nous proposer quelque chose. Récemment en visioconférence avec le comité scientifique et les autres acteurs, le Président de la République a fait appel à Kourouma qui est d’ailleurs en relation maintenant avec les scientifiques. A part Kourouma, un autre guérisseur venu de Kouroussa est venu nous voir récemment avec des équations et on lui a envoyé à la Pharmacie Centrale de Guinée. De là, il a pris attache avec le comité scientifique pour qu’on puisse analyser la solution qu’il a envoyé. Et ça, c’est en cours. Il voulait directement qu’on lui conduise au CTE de Donka et qu’il administre sa solution aux malades. Mais nous lui avons dit non et que nous avons des préalables. Donc, à part Kourouma et ce guérisseur qui est venu de Kourouma, aucun autre y compris les membres de la la Fédération Guinéenne de l’Association des Guérisseurs Traditionnels et Arboristes n’est venu nous dire voilà ce que je veux faire. Pour terminer, je dirai qu’aucun de ces guérisseurs n’est encore venu vers nous. »

Youssouf Keita

+224 666 48 71 30