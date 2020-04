Covid-19 : Sékou Diaby offre des masques aux médias et personnes vulnérables

En cette période de grave crise sanitaire marquée la pandémie de Covid19, la marque Best and Luxe en collaboration avec Bobailo création a décidé d’offrir 1000 masques aux médias et aux personnes vulnérables.

La distribution a commencé le vendredi dernier dans certaines rédactions.

L’objectif de Sékou Diaby, résident à Laval, en France, patron de la marque Best and luxe est d’assister au plus large possible, les Guinéens dans la lutte contre cette maladie qui touche déjà plus de 1000 personnes et a causé la mort de 7 malades depuis le 12 mars dernier.

