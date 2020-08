Covid-19 : ‘’selon l’Anss, élèves et étudiants sont les plus touchés aujourd’hui” (ministre Enseignement supérieur)

Venu présider hier mardi le lancement des premières épreuves du baccalauréat session 2020 dans la commune de Ratoma, le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Dr Aboubacar Oumar Bangoura a invité les candidats au respect des mesures sanitaires face à la pandémie de coronavirus. Annonçant que les derniers statistiques de l’ANSS, révèlent que les étudiants et élèves sont les couches les plus touchées actuellement par la covid-19 en Guinée.

” Faites beaucoup attention par rapport à cette pandémie la covid-19 parce qu’après les dernières statistiques de l’Anss, le nombre aujourd’hui le plus affecté est au niveau des élèves et étudiants. Puisque vous êtes en train d’étudier pour servir le pays, il faut penser à préserver votre santé“, a déclaré le ministre au centre de l’école primaire Kipé2, en banlieue de Conakry.

Elisa Camara

