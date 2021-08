Covid-19 : vend-on du pass vaccinal au centre de santé Lambanyi? (enquête)

Des rumeurs font état de vente de carnets de vaccination contre le coronavirus à une de somme de 50.000 fg aux citoyens sans pour autant les faire vacciner au centre de santé de Lambanyi. Une journaliste de notre rédaction a fait un tour ce vendredi matin dans les locaux dudit centre de santé pour rencontrer les agents chargés de la vaccination sur le site. Ces derniers se sont inscrits en faux contre ces allégations, et ont expliqué l’origine de la rumeur.

Arrivés sur les lieux aux environs de 10 heures, nous avons premièrement constaté la forte mobilisation des citoyens regroupés devant le local où sont assis les agents chargés de la vaccination. Un hangar situé à droite en rentrant dans la cour du centre.

Deuxième constat, chaque citoyen venu pour la vaccination est obligé de s’inscrire d’abord sur une liste sur laquelle les agents chargés de la vaccination se référaient pour procéder à l’appel.

Pour satisfaire notre curiosité, qui est celle de savoir réellement si les agents chargés de la vaccination délivrent les carnets de vaccination aux citoyens à 50 milles fg sans pour autant les faire vacciner, nous avons approché un jeune qui était venu avec son ami pour la vaccination. Il est de taille moyenne, habillé en T-shirt de couleur jaune et un pantalon jean noir. « Ah non, ce n’est pas possible ici, c’est quand tu prends le vaccin qu’on te remet le carnet. », nous a-t-il confié.

Nous nous sommes aussi approchés d’un groupe de filles pour demander la même chose. L’une d’entre elles nous a dit ceci: « ma sœur, vous avez peur de prendre le vaccin? Rire. Je ne crois pas si les agents de la vaccination vont accepter cela. Parce que depuis 7 heures je suis là mais tous ceux qui ont reçu les carnets de vaccination ont été vaccinés. »

Sortant du local abritant les agents chargés de la vaccination, avec son carnet en main, une dame a été approchée par notre reporter, et elle a répondu en ces termes: « vous pouvez aller essayer. Mais moi je n’ai pas d’information sur ça. »

Après avoir entendu ces citoyens, nous sommes partis à la rencontre des agents chargés de la vaccination qui sont accusés dans cette affaire de vente de carnets de vaccination à une somme de 50.000fg aux citoyens sans pour autant les faire vacciner.

Au nom de l’équipe, Mamadou Tham Soumah, agent communautaire délégué par le quartier auprès des agents chargés de la vaccination, a expliqué: « il n’y a pas eu de vente de carnets ici. Pour ce qui s’est passé hier, c’est un monsieur qui était venu ici avec un carnet dont nous ne connaissons pas la provenance. Il était un recommandé. Souvent, les gens viennent ici avec les carnets pour la vaccination pour nous dire qu’ils sont recommandés souvent par le ministère de la Santé. Donc on les vaccine seulement puis ils s’en vont. Donc, nous avons vacciné le monsieur en question qui était déjà avec le carnet. A côté, il y avait une dame qui était arrêtée, je crois qui est une proche d’un ministre qui a directement appelé le ministère de la Santé soi-disant qu’on vend des carnets ici. Ce qui est faux. Vu l’engouement qui est là, on ne peut pas vendre des carnets. Ici, les carnets viennent par rapport au nombre des doses. C’est pourquoi nous faisons le rapport tous les jours pour le remonter à l’ANSS. C’est à cause de toute cette désinformation dans la presse qu’une jeune dame qui s’est déjà fait vacciner au Port autonome mais qui a perdu son carnet est venue ici ce matin. Elle s’est inscrite sur la liste, on l’a appelée. Et quand on lui a remis le carnet, elle a voulu partir sans prendre le vaccin. Donc, c’est quand on l’a empêchée de partir qu’elle nous a avoué qu’elle s’est déjà fait vacciner mais qu’elle a perdu le carnet. Donc, elle voulait un carnet. Donc, si nous ne veillons pas à tout ce qui se passe ici les gens vont aller raconter n’importe quoi dans le quartier. »

Elisa Camara

+224654957322