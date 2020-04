Covid-19. Vers la libération de plusieurs centaines de prisonniers en Guinée

Sauf dernière décision, pas de libération à attendre pour les longues peines. Beaucoup de prisonniers -information Mediaguinee- pourraient retrouver leurs familles dans les prochains jours. Sur recommandation de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) qui a demandé aux Etats de désengorger les prisons pour éviter la propagation du Coronavirus, des détenus guinéens pourraient être élargis par le chef de l’Etat.

La liste est prête et concerne des centaines de prisonniers. Selon nos informations, sont exclus ceux qui ont commis des infractions fauniques, des crimes, le viol, sont pris dans l’affaire de drogue et similaires. Des détenus politiques pourraient être concernés par cette grâce du président Alpha Condé, tout comme les auteurs de délit mineur comme l’escroquerie, l’abus de confiance et autres.

Les regards sont donc tournés vers le palais Sékhoutouréya où le chef de l’Etat pourrait allonger la liste pour permettre à la Guinée de désengorger ses prisons jugées surpeuplées et vétustes .

Noumoukè S.