Coyah: 2 voleurs présumés de véhicules appréhendés, leur nouvelle méthode dévoilée

Dans la soirée du mercredi 30 novembre, Emmanuel Malkoum, âgé d’une trentaine d’années, a été attaqué et sévèrement agressé par les malfrats aux environs de 20h.

Pendant ce braquage à Taouyah, dans la commune de Ratoma, son véhicule Toyota Land Cruiser Prado a été emporté par des assaillants. Aussitôt alertés par la victime, les services de sécurité ont pris leur disposition et ont réussi à appréhender les deux présumés braqueurs à bord de la voiture volée à Coyah.

La victime, Emmanuel Malkoum, revient sur les circonstances de son agression.

» J’étais avec ma femme, on devait la récupérer , on devait se déplacer. C’est là qu’on s’est garé devant leur portail et on est descendu de la voiture pour l’appeler. À peine une minute après, je me suis retourné vers la voiture pour la démarrer avant son arrivée. Dès que j’ai ouvert la porte, j’ai été attaqué et j’ai mis quelques secondes pour comprendre. Le temps pour moi de comprendre, il y a un second qui est venu, il a pointé son arme sur moi et m’a frappé à la tête », explique-t-il.

Arrivé au barrage à Coyah, l’un d’entre eux a échappé à la vigilance des services de sécurité. Mohamed Sylla, lui, a été mis aux arrêts par les éléments du commissariat central et la routière.

Sans tarder, ce dernier est passé au aveux : «c’est mon ami qui m’a demandé de l’accompagner chez son patron, il a fui. Donc c’est moi qu’on a arrêté, je reconnais tout ce qu’ils disent ».

Désormais, la nouvelle stratégie d’opération de ces bandits consiste à braquer les conducteurs dans la circulation en stimulant un cas d’accident afin de vous faire descendre de votre voiture et s’en emparer, dévoile le commandant adjoint de la gendarmerie territoriale de Coyah.

« La nouvelle méthode consiste à venir se heurter à ton véhicule en faisant un semblant d’accident. Dès que vous descendez pour lui demander pourquoi il a touché ta voiture?, il va braquer l’arme sur toi et ta voiture s’en va», prévient-il.

Pour lutter contre ce phénomène de banditisme, le préfet de Coyah a instruit aux forces de défense et de sécurité de casser tous les maquis considérés comme des nids de bandits à travers la ville et ses environs.

Mayi Cissé