Coyah : c’est parti pour le conseil administratif préfectoral

Placé sous le Thème « Le Monde rural au cœur du développement participatif et de la pression urbaine », le conseil administratif de la préfecture de Coyah a ouvert ses portes ce mercredi, 9 juin 2021.

Durant trois (3) jours, les cadres techniques des différentes directions des services préfectoraux déconcentrés et décentralisés de l’Etat mettront l’occasion à profit pour présenter leurs services, leurs rapports d’activités, ainsi que les difficultés rencontrées au cours de leurs fonctions, durant l’année 2020-2021. Et par la même occasion présenter un budget pour l’année à venir.

Au cours de cette première session, les travaux ont porté sur la lecture et présentation des différents rapports de chaque direction préfectorale, mais également aux différents débats.

Pour la circonstance, le préfet, Aziz Diop a souligné : « Dans cette optique, je vous invite à faire une évaluation limpide des programmes de l’année et ensuite, procéder à l’impasse de l’année en cours. Ainsi, la tenue de la présente session du conseil administratif préfectoral me donne l’occasion de remercier et féliciter tous les cadres et élus locaux pour de nombreux efforts consentis », dira-t-il.

Parlant du thème, il précise qu’il y a quelques années, la préfecture de Coyah était une zone périurbaine de Conakry. « Elle a connu pendant ces dix dernières années, une forte pression d’urbanistique et une démographie galopante. Ce qui offre à notre circoncision, une opportunité de développement participatif, mais également une menace potentielle de nos zones agricoles et de facto, la disparition de la faune et de la flore en milieu rural. »

Pour terminer, nous voulons encore une fois, profiter de cet espace de souveraineté et de prise de décision, pour remercier le gouvernement de la République de Guinée et de son président, Professeur Alpha Condé pour sa sollicitude constante. Nous lui réitérons notre disponibilité, notre fidélité, notre loyauté et notre engagement à servir sous sa clairvoyance, le peuple de Guinée en général et de la population de Coyah en particulier.

A rappeler que la journée du jeudi, 10 juin sera consacrée aux quatre collectivités de la préfecture de Coyah pour leurs exposés.

Kalidou, depuis Coyah