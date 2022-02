Coyah : c’est parti pour les phases préliminaires du concours d’éloquence et art oratoire débat

L’inspection préfectorale de l’éducation de Coyah à l’instar des autres IPE de Guinée, a lancé ce Mercredi 9 février son concours d’éloquence et art oratoire débat. Ce concours qui rentre dans le

cadre de la semaine nationale de mérite scolaire 2022, a connu la participation de 12 établissements scolaires publics et privés de la place.

À l’issue de ce concours, deux équipes composées de Collégiens et lycéens vont représenter Coyah, au concours national d’éloquence et art oratoire débat qui se tiendra du 1er au 6 Mars au palais du peuple.

L’inspectrice préfectorale de l’éducation de Coyah, Mme Diop née Fatoumata Kémoko Traoré à précisé pour la circonstance :

« Ce projet d’envergure nationale invite les écoles et les jeunes élèves à discuter sur de grands sujets d’actualité d’ordre social, politique, économique, culturel et scientifique à travers des débats et art oratoire. Par la même occasion, je remercie le gouvernement du premier ministre Mohamed Béavogui pour l’acceptation de ce projet d’envergure nationale et internationale ,mais aussi et surtout le chef de l’état, le colonel Mamadi Doumbouya pour son soutien inconditionnel

au système éducatif guinéen. »

Le représentant du ministre de l’enseignement pré-universitaire et de l’alphabétisation, Gadiri Bah, chef section audit interne du MEPU-A et premier rapporteur du comité national de la semaine nationale de mérite scolaire a pour sa part souligné que l’objectif de ce projet est d’encourager les meilleurs résultats scolaires pour favoriser la mobilisation des ressources en faveur du financement de l’éducation, avec pour priorité, la scolarisation de la jeune fille.

À l’endroit des autorités éducatives et préfectorales de Coyah. Il a martelé, « nous remercions tous les acteurs qui accompagnent cette initiative. Félicitations à l’inspectrice madame Diop Fatoumata Kémoko Traoré pour la qualité de l’organisation..Mes remerciements aux autorités préfectorales et communales pour leur disponibilité en faveur de l’éducation et tout l’intérêt qu’ils accordent à l’avenir des enfants de Guinée particulièrement les élèves de Coyah. Je remercie mon ministre pour la confiance placée en nous et son attachement à la promotion du mérite. Pour l’heure, les candidats Thèrese (collège Astraunaute), Sékou Gaston (collège Hadja kadiatou seth Conté), Ibrahima Sory Bah ( collège Rabiatou serah Diallo)et Lansana Kourouma ( collège Gomboya) sont qualifiés pour les demi-finales et ainsi que les Lycées Ben Sékou Sylla, Maf Cissè et Manéah. Les demi-finales et finales se joueront le Lundi 14 et jeudi 17 février à la maison des jeunes de coyah. En attendant, le concours des autres établissements se passera ce jeudi 10 février au même lieu. »

A rappeler que cette activité du concours d’éloquence et art oratoire débat a été présidée par le secrétaire général chargé des affaires administratives de la préfecture de Coyah, Lancinet Kaba.





Kalidou Diallo