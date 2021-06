Coyah : c’est parti pour les travaux de réalisation des ponts de Firikhouré centre et de Batouyah

La coopération entre la Guinée et les Emirats Arabes unis se renforce d’avantage. C’est dans ce cadre que les Emirats Arabes Unis à travers la société Marine Contracting et infrastructures (MCI) a offert deux ponts métalliques à la commune urbaine de Coyah.

Le don de ces deux ponts métalliques s’est matérialisé ce mercredi 23 juin par la pose de la première pierre pour leur réalisation. Une fois réalisés, ces deux ponts permettront aux quartiers de Km54 et de Doumbouya de réduire la distance qui les séparent du centre ville de Coyah et aussi un véritable ouf de soulagement pour les citoyens de Batouyah et élèves des différents établissements qui se trouvent dans ce quartier et qui peinent à se déplacer pendant l’hivernage suite aux multiples inondations qui les touchent.

Très ému de ce don, le maire de la commune, Abou Somayah Soumah a souligné : « Cet ouvrage permettra de désenclaver plusieurs quartiers (km54, Doumbouya école, Doumbouya Alkhaly Seydouya, Doumbouya Centre) et qui va relier les deux routes nationales. Cette cérémonie nous permet donc d’exprimer aux partenaires MCI et au gouvernement la gratitude des populations pour les infrastructures socio de base réalisées et en cours de réalisation depuis 2010. »

En plus, le maire a affirmé qu’en ce jour de mobilisation « nous en appelons au sens de solidarité, à l’esprit d’unité et de symbiose de tous les fils de Soumbouyah. La commune urbaine de Coyah, notre cher pays sera à l’image de nos ambitions, le développement de la Guinée dans la paix et l’unité et le Credo de notre président Alpha Condé. »

Le Directeur général de la société Marine Contracting et infrastructures (MCI), Adnane Bouzaher pour sa part, a expliqué : « Aujourd’hui s’intègre dans les efforts de notre société, pour le développement des infrastructures de la Guinée. Ces efforts qui sont concrétisés depuis 2019 en Guinée. Impulsé par la volonté du gouvernement guinéen qui a mis un accent très important sur le développement des infrastructures à travers différents opérateurs économiques. Et nous pensons aujourd’hui que le devoir de chaque opérateur économique est de participer à ce développement. On est présent aujourd’hui à Coyah pour concrétiser notre volonté à être à côté des pouvoirs publics et des collectivités locales dans ce développement. Espérons que ce projet atteindra ses objectifs et sera bénéfique à la population. »

Le représentant du gouvernement, le ministre d’Etat, ministre secrétaire général de la Présidence, Naby Youssouf kiridi Bangoura pour sa part, a tenu à préciser : « Je voudrais vraiment remercier la société MCI pour son esprit d’entreprise à responsabilité sociale assumée. Cette société, grâce à la politique d’ouverture et de rigueur de son excellence Monsieur le Président de la République Professeur Alpha Condé, travail dans la partie sud de notre pays pour mettre en place des infrastructures portuaires à Konta et une route d’évacuation entre Garafiri et konta. Grâce à ce pont nos sœurs, mères et tantes vont se retrouver à seulement 300 mètres du centre ville de Coyah. A la fin des travaux de ces deux ponts métalliques, la maire de Coyah peut se frotter les mains dans le cadre du désenclavement des différents quartiers concernés. »

A rappeler que cette pose de la première pierre a connu la participation de l’ancien ministre de la sécurité, Maître Abdoul Kabèlè Camara, résidant du quartier de km54.

Kalidou Diallo