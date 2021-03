Coyah : c’est parti pour les travaux de reconstruction de la grande mosquée de Maneah

Dans le cadre du développement et du rayonnement de l’islam dans leur localité, les fils et ressortissants de la sous-préfecture de Maneah, dans la préfecture de Coyah sont à pied d’œuvre pour la reconstruction de leur grande mosquée, construite depuis 1961.

Cette action s’est matérialisée ce vendredi, 19 mars 2021 par la pose de la première pierre de la reconstruction de cette grande mosquée vieille de 60 ans .

Pour la circonstance, l’ingénieur Alseny Sylla de la société Afrique Génie Construction et Laboratoire (AGECOL) a précisé : « Cette mosquée, elle à une superficie 832 mètre carré, elle sera bâtie sur un étage R+1 dont les piliers sont au nombre de 43 et il y aura également 4 minarets et un dogme au dessus de la mosquée et elle à une capacité de 2000 fidèles. »

De son côté, l’honorable député, Abdoulaye Bernard Keita, fils de la localité a souligné : « Ce que nous vivons aujourd’hui, c’est sous le magistère de Mr le Président de la République, le professeur Alpha Condé. Nous savons que notre République est un pays laïque, mais la religion musulmane domine de 90% et chacun sait les engagements dans ce sens là qu’il à toujours pris. C’est pour ça les fils, les petits fils, les ressortissants, dans son ensemble, les populations de Maneah se réjouissent de la délégation que le ministre secrétaire général des affaires religieuses a conduite en son nom. La population de Maneah s’attend sur l’apport du président de la République, comme il à l’habitude de le faire, pour que les travaux de cette grande mosquée soient terminés. Reprendre cette mosquée en son temps, ça veut dire qu’à Maneah, son nom sera gravé en lettre d’or, que cela soit en notre temps ou de nos fils et petits fils, l’histoire est très têtue. On est très content de la présence du ministre Ali Jamal Bangoura et prions Dieu qu’il soit de n’importe quelle religion, chacun peut apporter son petit tonus, pour que cette mosquée de Maneah soit à la hauteur de sa dimension. »

Le ministre secrétaire général chargé des affaires religieuses, représentant du président de la République à cette cérémonie, pour sa part, dira ceci : « En ma qualité de ministre secrétaire général des affaires religieuses, c’est un plus que nous enregistrons aujourd’hui au niveau de Maneah. Nous sommes là pour les féliciter et transmettre les félicitations et l’encouragement de son excellence Monsieur le Président de la République à la brave population de Maneah pour cette initiative noble. Que le bon dieu nous donne la force de finir les travaux dans les bonnes conditions et je demande à tous les habitants et ressortissants de Maneah de fournir leurs efforts pour la reconstruction de cette mosquée. »

A préciser que les travaux de reconstruction de cette mosquée sont entièrement financés par les fils, petit fils et ressortissants de Maneah à hauteur de la bagatelle de 4 milliards de francs guinéens, suivant un délai indéterminé, dans la mesure où les travaux évolueront en fonction des moyens obtenus par les initiateurs.

Kalidou, depuis Coyah