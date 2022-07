Coyah : Colonel Abdourahime Souaré remplace le commissaire Ibrahima Keoulen Traoré à la tête de la police

Les autorités policières et communales étaient en conclave ce jeudi 7 juillet dans la salle de conférence de la commune urbaine de coyah. En toile de fond, présenter le tout nouveau commissaire central de police de Coyah au conseil communal, élargi aux chefs de quartiers, chefs de secteurs, responsables de jeunesse et des femmes des 19 quartiers et aux syndicats des transporteurs.

Dans cette rencontre, il a été aussi question de la mise en place d’une synergie d’action, afin de sécuriser les populations et leurs biens, en cette période d’hivernage.

Le maire Abou Soumah, dans sa communication a souhaité la bienvenue au nouveau commissaire central et reste ouvert à une parfaite collaboration pour une meilleure sécurisation des citoyens de Soumbouyah et leurs bien.

C’est sur une note satisfaction que cette rencontre pris fin.

Kalidou