Coyah : de la sécurité dans les communes, celle de Coyah bénéficie du soutien matériel de l’ONG Coginta

Dans le cadre de la coopération décentralisée et du programme d’appui à la réforme du secteur de la sécurité, et à l’amélioration de la gouvernance locale de la sécurité dans les communes, l’ONG Coginta à travers l’Union Européenne a fait un don de matériels bureautiques informatiques et mobiliers de bureau au conseil local de la sécurité et de prévention de la délinquance CLSPD de la commune urbaine de Coyah ce jeudi 17 décembre 2020. C’est dans le cadre de le rendre plus opérationnel et d’améliorer son fonctionnement.

Pour la circonstance, Marguerite Téwa Camara, directrice pays coordinatrice volet Coginta du Parss3 précise : « Je voudrais tout d’abord remercier très sincèrement Monsieur le Maire de la commune urbaine de Coyah qui est aussi le président du CLSPD pour ses efforts louables. Et à travers cette remise, nous savons que le conseil local de la sécurité et de prévention de la délinquance de Coyah contribuera fortement à l’amélioration de la sécurité en Guinée en général, et dans la commune de Coyah en particulier. Et je voudrais préciser que ce matériel doit être utilisé exclusivement dans les activités du CLSPD. »

Très satisfaite de ce don, Madame Djènè Cissé substitut du procureur près le tribunal de première instance de Coyah, dira : « Malgré que nous sommes autonomes, mais quand il s’agit des questions de sécurité, nous sommes intéressées et on ne peut pas atteindre ces objectifs, c’est-à-dire diminuer la délinquance et atteindre cet objectif de sécurité sans outiller ces personnes qui doivent aider la justice, la police à atteindre leurs objectifs. Donc ce n’est que remercier cette ONG par rapport à l’effort fourni. »

Le représentant du Maire Abou Somayah Soumah à cette remise, Amara Bangoura deuxième vice-maire de la commune de Coyah exprime sa satisfaction : « Coginta accompagne le pays par rapport à la sécurité et à la prévention de la délinquance. Bien avant, nous nous réjouissons du fait que Coyah soit classé comme le premier CLSPD ; et votre contribution d’aujourd’hui nous donne une grande importance. C’est beaucoup, c’est un appui très très intéressant. Nous exprimons notre engagement à utiliser à bon escient ce matériel et mobilier offert à ce comité, et que la Maire de Coyah, à travers l’exécutif ne ménagera aucun effort pour faire avancer ce projet. Nous vous remercions très sincèrement et une fois de plus merci à Coginta. »

Il convient de préciser que Coginta est une ONG indépendante et apolitique dont le mandat consiste à accompagner les autorités des pays en matière de gouvernance sécuritaire et judiciaire, de prévention de la délinquance, de gestion des conflits et de cohésion sociale.

Mamadou Kalidou Diallo, correspondant à Coyah