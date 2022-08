Coyah: Deux fillettes retrouvées mortes dans une fosse sceptique à Kenketen, dans le quartier Nord 1

Perdues de vue mercredi aux environs de 18 heures, deux filles ont été retrouvées mortes ce jeudi 04 août, aux environs de 11 heures. Les deux victimes sont des sœurs issues d’une même famille.

Selon nos informations, l’une s’appelle Fatoumata Touré, âgée de sept (07) ans et sa sœur Mabinty Touré est âgée de cinq (05) ans environ. Elles sont de même père et même mère.

Fodé Touré et de Djenab Dansoko sont respectivement leur père et leur maman.

Après des recherches, les deux corps ont été retrouvés dans une fosse sceptique, à Kenketen, dans le secteur 2, au quartier Nord 1, dans la Commune urbaine De Coyah.

Informé, le chef de quartier, Yamoussa Défense Camara s’est rendu sur les lieux et il a informé par la suite les autorités communales, policières et la presse.

Selon les témoignages recueillis sur place, les deux filles ont marché sur la dalle très légère qui s’est effondrée et les enfants ont chuté.

Après avoir réalisé l’autopsie, le médecin généraliste a remis les deux corps aux autorités locales pour l’inhumation devant une foule immense très consternée par la tragédie.

Kalidou Diallo