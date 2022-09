Coyah/DPE : Lancinet Kaba succède à Fatoumata Kémoko Traoré

Après 11 ans (septembre 2011-septembre 2022) de service à la tête de la direction préfectorale de l’éducation de Coyah, Madame Diop Fatoumata Kémoko Traoré passe le témoin à Lancinet Kaba. La cérémonie de passation de service a eu lieu ce mercredi 7 Septembre 2022, dans la salle de conférence de la dite préfecture. Cette activité a connu une forte mobilisation des proches parents, amis et collaborateurs de service des deux personnalités.

Fatoumata Kémoko Traoré, dorénavant inspectrice régionale de l’éducation de Bokè, dans sa communication n’a pas manqué de remercier le président de la transition, Colonel Mamadi Doumbouya et son chef de département, Guillaume Hawing pour la confiance renouvelée à sa modeste personne en la nommant au poste d’inspectrice régionale de l’éducation de Bokè. Elle a également demandé pardon à ses anciens collaborateurs et par la même occasion, sollicité leur accompagnement à l’endroit du nouveau DPE, pour le rayonnement de l’éducation à Coyah.

Le nouveau DPE entrant, Lancinet Kaba, pour sa part et après avoir rendu un vibrant hommage au président de la transition et le ministre de l’éducation a tenu à préciser : « A chacun et à tous je dis encore une fois merci et m’engage par la même occasion à honorer le choix porté sur moi par un travail de qualité, gage de l’attente des objectifs. »

Plus loin, il s’est exprimé par ses mots : « Je mesure l’immensité de la tâche et c’est pourquoi vous comprendrez que seul, je ne pourrais aboutir. C’est donc, le lieu pour moi de faire appel à tous pour mon accompagnement, afin que le drapeau hissé haut par madame la directrice sortante soit encore plus haut que jamais, dans l’intérêt de la République, surtout de la communauté scolaire de Coyah. J’ai la ferme conviction qu’ensemble, nous réussirons. »

A rappeler que cette passation de service a été présidée par le préfet de Coyah, Colonel Yaya Kalissa, qui, de son côté a félicité la directrice sortante pour ses efforts fournis dans l’amélioration du système éducatif de la préfecture de Coyah et par la même occasion à demander au nouvel entrant de faire la même chose, tout en invitant les cadres de la DPE, de l’accompagner dans sa noble mission.

Kalidou Diallo