Coyah face au Covid-19 : le préfet Aziz Diop à la rencontre de sa population

Pour mieux protéger sa population de cette pandémie qui fait des ravages à travers le monde, le préfet de Coyah Aziz Diop, a entamé ce mercredi 3 juin 2020, une tournée d’information, de sensibilisation et de distribution de masques à la population et aux élus locaux des collectivités locales de sa zone de commandement.

Partout, le préfet Aziz Diop a donné les mêmes messages d’apaisement, d’union et d’engagement pour la riposte contre le Coronavirus.

« Seule l’implication des communautés locales peut nous aider à lutter contre cette pandémie à Coyah. »

Pour lui, les services de défense et de sécurité doivent être les premiers à respecter les consignes édictées par les spécialistes bien avant les populations. C’est dans ce cadre qu’il a effectué cette sortie de terrain afin de sensibiliser et conseiller ses citoyens au respect des barrières sanitaires. Il est à rappeler que les 108mille masques envoyés par la Présidence de la République ont été partagés ce mercredi matin à tous les responsables des différentes localités de Coyah afin qu’ils soient distribués aux populations de Soumbouya (nom historique de Coyah ndlr). Avec ces masques, les citoyens de Coyah pourront se protéger et unir leurs forces pour vaincre cette pandémie qui sévit partout ailleurs.

Kalidou Diallo, correspondant à Coyah