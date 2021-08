Coyah : fin de la première session 2021 du comité technique préfectoral de santé

Dans le souci d’atteindre les objectifs de santé définis dans la politique nationale, la direction préfectorale de la santé de Coyah a organisé sa première session du comité technique préfectoral de santé ( CTPS) du 25 au 27 août 2021.

Durant trois jours de travaux intenses, des questions allant dans le sens de l’amélioration des conditions de travail des différents centres de santé, de l’hôpital Préfectoral et de la communauté ont été débattus et adoptés par l’ensemble des participants.

En plus, dans le cadre de la pérennisation des acquis au niveau des activités techniques, des recommandations précieuses pour la bonne marche du district sanitaire de Coyah ont été adoptées à savoir : la formation continue du personnel, construire des postes de santé dans les zones éloignées et à forte densité (CBA, Tanené Filibadé), la sensibilisation de la communauté est indispensable par rapport à l’utilisation et la gratuité de certains services et l’approvisionnement des intrants en quantité suffisante pour une meilleure prise en charge des patients.

Très satisfait de la réussite de cette première session 2021, le Directeur Préfectoral de la Santé, Dr Ousmane Yattara a souligné : « Ces trois jours, nous avons passés ligne par ligne à peigne fin et les problèmes ont étés identifiés par les différents acteurs, les propositions de solution ont été données et après nous allons travailler sur les plans d’amélioration par rapport aux problèmes les plus importants. Ça s’est bien passé, nous remercions aussi les journalistes, tous nos partenaires surtout le stop palu plus qui nous a accompagnés pour cette session, les autorités à tous les niveaux. Donc nous sommes sortis satisfaits de nos résultats. »

Après cette session, les différents districts de la région de Kindia se retrouveront tous la semaine prochaine afin de soumettre toutes les recommandations adoptées à la direction régionale de la santé.

Kalidou Diallo