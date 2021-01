Coyah : fin de la tournée de remerciement des militants du RPG pour le choix du candidat Alpha Condé

La sous-préfecture de Manéah est la dernière étape de la tournée de remerciements des militants et sympathisants du parti de la mouvance présidentielle. La délégation gouvernementale conduite par le ministre d’Etat, ministre secrétaire général de la Présidence de la République, Naby Youssouf Kiridi Bangoura a rendu un vibrant hommage à l’endroit des militants et sympathisants du RPG Arc-en-ciel pour le vote accordé au candidat Alpha Condé lors de la présidentielle du 18 octobre dernier.

Par la même occasion, cette délégation gouvernementale a touché du doigt des domaines de l’Etat vendus illégalement par certains responsables locaux à des particuliers et qui seront bientôt récupérés par l’Etat.

La coordinatrice préfectorale de la campagne du RPG Arc-en-ciel à coyah, ministre de l’Action sociale et des personnes vulnérables, Diaby Hadja Mariama Sylla souligne :

« Notre mission aujourd’hui est de transmettre la profonde gratitude du Président de la République aux braves populations de Coyah, Soumbouyah, qui l’ont élu avec un pourcentage élevé, une première. et je saisie l’opportunité de remercier très sincèrement les braves femmes de Soumbouyah qui se sont mobilisées pour élire le professeur Alpha Condé. Pour conclure aujourd’hui, je voudrais lancer un appel à tous les Guinéens au calme, à la paix parce que rien ne peut se réaliser en Guinée sans la paix. Aujourd’hui, l’élection est derrière nous, il s’agit maintenant de réaliser les objectifs qu’on s’est fixé. Cela ne peut se faire sans l’union de toutes les composantes de la nation et sans la paix entre nous. Et je remercie tous les membres du directoire de campagne, les ressortissants de Coyah et tous les fils de Soumbouyah dans le rôle joué dans cette présidentielle du 18 octobre dernier. »

Dans le même ordre d’idée, le ministre d’Etat, secrétaire général de la Présidence de la République, Naby Youssouf Kiridi Bangoura a précisé : « Nous sommes au terme de la mission que nous a confiée le Professeur Alpha Condé à coyah, comme dans le reste de notre pays, pour nous retourner vers les militants et les électeurs et les remercier pour la confiance placée en notre candidat, Professeur Alpha Condé lors de la présidentielle du 18 octobre dernier. Vous avez honoré Coyah, vous avez honoré Maneah, que le bon Dieu vous soit reconnaissant. Nous sommes tous fils de ce pays et faisons tout pour bien tenir nos étrangers comme notre tradition le prescrit. Prenons les comme nos parents et disons les de vivre ensemble Et nous qui sommes propriétaires d’ici, nous ne sommes pas nombreux, donc faisons tout pour se donner les mains et pardonnons nous. Nous vous prions de s’entendre et de se donner les mains. La politique, ce n’est pas la guerre, faisons tout pour s’entendre et vivre ensemble. »

Cette délégation gouvernementale de remerciement des militants, sympathisants et électeurs du RPG Arc-en-ciel, dans la préfecture de Coyah était composée aussi du ministre secrétaire général des Affaires Religieuses, Ali Jamal Bangoura, des deux députés de Coyah et les membres du bureau politique national du parti au pouvoir.

Mamadou Kalidou