Coyah: fin de l’atelier de formation des volontaires de la 8ème vague

Les rideaux sont tombés surl’atelier de formation des volontaires de la 8ème vague hier vendredi 28 octobre à la maison des Jeunes de Coyah.

Après quatre jours de formation et de travaux intenses , les 108 volontaires de la 8ème vague sont désormais outillé dans des modules, allant dans le sens du développement personnel, de l’esprit du volontariat, du développement participatif et communautaire et de la multiplication du civisme et de la citoyenneté à travers le pays.

À l’issue de cette formation, ces jeunes volontaires pourront intervenir désormais dans les domaines de l’éducation, la santé, l’environnement, l’agriculture et dans l’administration générale…

Pour le mot des participants, Assiatou Soumah de la région de Bokè a souligné: « Nous nous rejouissons de notre participation à cet atelier de formation pré-volontariat en vue de bien mener des activités dans les communautés.

C’est dans cette optique, que nous jeunes volontaires de l’ANVJ ,sollicitons l’accompagnement du gouvernement guinéen à l’Agence nationale du volontariat jeunesse pour la mise en œuvre des activités ».

Plus loin, elle précise: « à la suite de cette formation, nous nous engageons à respecter les clauses du contrat, le code de conduite du volontaire et à servir les communautés dans lesquelles nous serons déployés. »

Le directeur général de l’Agence nationale du volontariat jeunesse, Mamadou Macka Baldé, pour sa part a affirmé: « cet atelier a regroupé 108 jeunes volontaires dont 41 filles, 6 formteurs et 15 membres de la direction de l’ANVJ. Ces jeunes volontaires seront déployés dans les 33 préfectures et les 6 communes de la ville de Conakry pendant 12 mois de services volontaires au niveau des collectivités locales de notre pays, où ils vont accompagner les communautés villageoises dans la formulation et la mise en œuvre de leur plan de développement local, afin de combler le déficit personnel dans les secteurs importants de la vie socio-économique des communautés à la base ».

Après avoir remerciè les autorités préfectorales et communales de Coyah pour leur implication dans la tenue de cet atelier de formation, il a dit: « Je voudrais au nom du ministre de la Jeunesse et des Sports, Lansana Bea Diallo, dire toute ma reconnaissance et gratitude à Son Excellence le président de la transition, Colonel Mamadi Doumbouya, qui a mis au centre de sa gouvernance les questions des jeunes en prenant rn compte leurs préoccupations. »

Très satisfait de la tenue de cette formation dans sa préfecture, le préfet de Coyah, Colonel Yaya Kalissa, a déclaré pour la circonstance: » Je commencerai tout d’abord par remercier les organisateurs à travers le ministère de la Jeunesse d’avoir choisi Coyah parmi les 33 préfectures pour abriter cette formation. Qu’ils en soient remerciés très sincèrement. «

Il a exhorté les volontaires au courage et à la détermination : » vous avez accepté de laisser vos conforts, de se conformer à la vie du bas peuple, donc vous allez parcourir tout le pays durant une année pour aller apprendre, pour aller apporter quelque chose à l’humanité. C’est Dieu qui va vous payer ».

Il y a eu à la fin la remise des satisfecits de participation, du drapeau national et la signature des contrats.

Cette 8ème vague s’appellera désormais promotion Frateri -Frateri,qui signifie en Italien Frères et Sœurs.

Kalidou Diallo