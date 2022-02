Coyah : fin des phases préliminaires du concours d’éloquence et art oratoire débat

Les rideaux du concours d’éloquence et art oratoire débat de l’inspection préfectorale de l’éducation de Coyah sont tombés ce jeudi 17 février à la maison des jeunes. Ils étaient au total 12 établissements scolaires publics et privés à prendre part à ses phases préliminaires de cette compétition intellectuelle de la semaine nationale de mérite scolaire 2022, au niveau de la ville de Soumbouyah.

Le président de la commission d’organisation, représentant du jury, Ali Badara Cissè, chef cellule inspection a martelé pour la circonstance : « La compétition a été rude entre les candidats, mais au finish, nous avons pu avoir deux bons collégiens et deux bons lycéens. Nous allons continuer à les préparer pour que Coyah puisse remporter ce trophée devant le président de la République et le ministre de l’Enseignement pré-universitaire et de l’alphabétisation. Merci à toutes les autorités, surtout à M. le préfet qui n’a pas voulu se faire raconter l’événement. »

Plus loin, il a précisé : « c’est vraiment un sentiment de satisfaction et je remercie Mme l’inspectrice préfectorale de l’éducation de Coyah, Fatoumata Kémoko Traoré et tout son cabinet, pour la confiance portée en ma personne et à toute mon équipe pour organiser ce concours avec les jeunes de Grison ensemble. »

L’inspectrice préfectorale de l’éducation pour sa part, a souligné : « Les enfants étaient vraiment à l’aise et ce qui m’a marquée dans cette compétition. C’est la participation des collégiens, ils ont été excellents et c’est l’occasion pour moi de les remercier tous parce qu’ils n’ont pas eu de complexe auprès de leurs aînés lycéens. Pour la qualification de notre système éducatif, nous avons besoin de tout le monde. Car, l’éducation, c’est l’affaire de tous. Pour terminer, je remercie le Président de la République, le ministre de l’Enseignement pré-universitaire et de l’alphabétisation. Les enfants se sont défoulès, je les remercie et félicite l’encadrement et les membres du jury. Je souhaite bonne chance aux heureux gagnants et je prie Dieu qu’ils nous honorent et ramènent le trophée de la compétition nationale au palais du peuple », dira-t-elle.

En présidant cette clôture, le préfet, Colonel Alpha Oumar Cissé s’est exprimé en ces termes : « Je suis très ravi et content de ce concours d’être parmi les élèves et de suivre un débat aussi important qui est l’échange d’idée. Je suis très émerveillé de ce que j’ai entendu ici. J’encourage les enfants à apprendre et être vraiment bien formés pour être l’avenir de demain. »

Pour la compétition finale du 2 mars 2022 au palais du peuple, l’inspection préfectorale de l’éducation de Coyah sera représentée par les candidats Dorcas Koivogui du collège plateau qui a obtenu 61 points soit 15,25 de moyenne et Sékou Gaston du collège Hadja kadiatou Seth Conté qui a eu 60 points soit 15,00 de moyenne. Et du côté du lycée, c’est les candidates Kadiatou Sylla du Groupe scolaire Moussou Blacky avec 63 points soit 15,75 de moyenne et Mariama Diallo du Lycée Maneah qui a eue 56 points soit 14,00,qui défendront les couleurs de cette inspection.

A rappeler que parmi ces candidats qualifiés pour la phase finale, trois sont du public et une du privé.

Kalidou