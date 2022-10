Coyah : Guillaume Hawing préside l’ouverture des classes

L’année scolaire 2022-2023 a démarré ce mardi 04 octobre sur toute l’étendue du territoire national.

Dans la préfecture de Coyah, c’est le ministre de l’enseignement pré-universitaire et de l’alphabétisation qui a donné le coup d’envoi de la nouvelle rentrée scolaire, au lycée de Wonkifong.

Du lycée Wonkifong en passant par le collège plateau (commune urbaine de Coyah) jusqu’au Lycée Maneah, les cours ont effectivement démarré. Les enseignants et élèves ont répondus massivement présents pour ce premier jour de l’ouverture des classes.

Lancinet Kaba, Directeur préfectoral de l’éducation de Coyah, très content de la visite du chef de département de l’enseignement pré-universitaire et de l’alphabétisation a souligné : « Ce fut pour nous un honneur et un grand plaisir de savoir qu’un ministre de la République vient dans notre préfecture pour lancer l’ouverture des classes », a-t-il indiqué avant d’ajouter : « L’école Guinéenne doit redorer son blason. L’année passée, il y a eu des résultats catastrophiques. Cette année, nous allons tout faire pour corriger le tir », a-t-il promis.

Le ministre Guillaume Hawing a tenu à féliciter le président de la transition, le premier ministre, les membres du gouvernement et les parents d’élèves pour tous les efforts consentis pour la rentrée scolaire.

« Nous disons merci à tout le monde. D’abord, au président de la transition, au premier ministre, aux membres du gouvernement et à tous les enseignants de Guinée. Chacun de son côté s’est impliqué pour que l’ouverture des classes 2022-2023 soit effective. Nous sommes très contents, nous nous disons que c’est l’effort des uns et des autres et surtout le président de la transition colonel Mamadi Doumbouya », a déclaré Guillaume Hawing.

Parlant des contrats de performance, Guillaume Hawing souligne : « effectivement l’inspection est sur le terrain, les contrats de performance sont effectifs. Tous les membres du gouvernement sont soumis à un contrôle continu. A l’éducation, nous faisons la même chose, nous ne réinventons pas les roues, chacun est soumis à un contrat de performance, même moi leur ministre, je suis obligé de faire des résultats », a souligné Guillaume Hawing.

Le ministre de l’enseignement pré-universitaire et de l’alphabétisation, a au cours de sa visite de terrain prodigué de sages conseils aux élèves afin de relever le défi et de ne se concentrer que sur les études et de bannir toutes formes de fraudes durant cette année scolaire 2022-2023.

Kalidou Diallo