Coyah : la campagne de vaccination contre la poliomyélite lancée

C’est parti pour la campagne de vaccination contre la poliomyélite dans la préfecture de Coyah. Le lancement de cette campagne a été effectif ce jeudi, 25 février au centre de santé de km36, dans la sous-préfecture de Maneah.

Durant 4 jours (du 26 février au 1er mars), les enfants de 0 à 5 ans recevront deux gouttes de vaccin contre la poliomyélite dans les différents quartiers des 3 sous-préfectures et de la commune urbaine de Coyah.

Pour la circonstance, le directeur Préfectoral de la Santé, Ousmane Yattara Souligne : « Je demande une grande mobilisation des parents d’enfants pour aider nos équipes à faire vacciner les enfants âgés de 0 à 5 ans et cela nous éviteraient dans le futur de cette maladie, qu’on appelle la poliomyélite, tant bien même que nous sommes dans la phase d’éradication. Mais nous sommes tenus à obliger à chaque fois qu’il y’a un cas dans la sous région ou dans notre pays de continuer de poursuivre ses séries de vaccination des enfants pour les protéger et faciliter leur épanouissement et leur éducation. »

Le représentant du préfet, Lancinet Kaba de son côté a précisé : « Je remercie le gouvernement guinéen pour avoir pensé aux enfants parce que ce sont nos relèves. La poliomyélite, nous connaissons les conséquences qui causent sur un être humain, nous jouissons les mêmes droits, que tu sois saint ou que tu sois atteint de la poliomyélite. L’Etat guinéen considère tout le monde au même pied d’égalité. Nous sommes très heureux du Ministre de la Santé qui pense à l’avenir des enfants de Guinée. »

A rappeler qu’au niveau de la préfecture de Coyah, c’est 109 agents de la santé et volontaires qui seront déployés dans les différents ménages afin de participer à lutte contre cette maladie qui impacte la santé des enfants.

Kalidou