Coyah : la fête de l’Aïd el-fitr célébrée sous le signe du renforcement du tissu social

Après 30 jours d’abstinence, de pénitence et de prière, les fidèles musulmans de Coyah étaient ce lundi 2 mai, dans les différentes mosquées de la place pour la célébration de l’ Aïd el-fitr ou fête de ramadan.

A la grande mosquée Elhadj Oumar Camara, c’est l’imam ratib, Elhadj Abdoul Karim Bangoura qui a dirigé la prière où il a invité ses compatriotes musulmans au respect de l’autorité, au pardon et à la consolidation du tissu social, gage de paix et de quiétude sociale.

Par la même occasion, il a exhorté les fidèles musulmans de Soumbouyah à l’adoration du bon dieu et de toujours resté dans la logique des bonnes œuvres, après la fin du jeûne.

Le préfet Colonel Yaya Kalissa, accompagné du maire de la commune urbaine et de quelques cadres de la préfecture a souligné pour la circonstance : « C’est un sentiment de joie et de satisfaction après un mois de jeûne et de pardon. Je demanderai à la population de Coyah de s’accepter, de se pardonner, d’être à l’écoute de leur hiérarchie, et de leur religieux. On vient de sortir du ramadan, mais il faut en ce moment continuer, il ne faut pas se livrer à certaines pratiques néfastes. Je demanderai à tout le monde de se donner les mains, que les plus nantis pensent aux plus démuni. Bonne fête à toute la communauté musulmane de Guinée et de Coyah. »

Kalidou Diallo