Coyah : la fête de l’armée guinéenne célébrée dans l’union

La fête de l’armée Guinéenne à été célébrée ce Mardi 1er Novembre 2022, à travers le pays. A Coyah, le camp de la compagnie d’infanterie de Sambaya a servi de cadre à la célébration de l’an 64 de la création de l’armée Guinéenne.

Le commandant de la compagnie d’infanterie de Coyah, lieutenant Colonel Alpha Kabinet Keïta dans son allocution a tenu à rappeler les premières heures de la création de l’armée guinéenne

« Dès 1958, la Guinée s’est résolument engagée dans l’édification de sa force de défense nationale. C’est ainsi qu’elle a fait appel à ses fils qui étaient dans l’armée sous le drapeau français pour venir se consacrer à l’encadrement et à la formation de sa jeune armée. C’est ainsi qu’elle est créée le 1er Janvier 1958 sur la base d’anciens militaires, issus de l’armée française. A cette date, l’armée comptait un effectif de 737 hommes dont 50 sous officiers et 687 hommes de rang », a rappelé le lieutenant colonel Alpha Kabinet Keïta avant de se pencher sur les réformes entreprises au sein de l’armée depuis la prise du pouvoir par le CNRD : « Depuis le 05 septembre 2021, de nombreuses réformes ont été engagé sous la conduite de son excellence Colonel Mamadi Doumbouya, président de la transition, notamment l’uniformité des tenues des militaires, la formation du personnel militaire, l’augmentation du solde des militaires, l’équipement des hôpitaux et d’autres camps militaires en cours de construction ».

Il a tenu à remercier la population de Coyah pour son soutien indéfectible grâce auquel, l’armée mène bien sa mission.

Prenant part à la célébration, le préfet de Coyah, Colonel Yaya Khalissa a invité les forces de défense et de sécurité à l’union et au respect de la hiérarchie mais aussi, à la lutte contre l’insécurité qui refait surface ces derniers jours dans la préfecture de Coyah.

Kalidou Diallo.