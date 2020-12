Coyah : la jeune chambre internationale Coyah Avenir célèbre ses 10 ans d’existence

La jeune chambre internationale Coyah Avenir, organisation de bénévolat, célèbre ses dix ans d’existence au service de la communauté, dans les domaines de la santé (lutte contre la pandémie de Covid19) de l’éducation de l’environnement, du partenariat et de la sécurité routière. Pour marquer cette décennie ce samedi 19 décembre 2020, jeune chambre internationale Coyah Avenir à travers un de ses membres, Naby Ismaël Bangoura Z a offert 600 mètres de câble électrique, 30 ampoules et 30 douilles, pour l’éclairage public de six quartiers de la commune urbaine de Coyah, l’aménagement du carrefour du quartier Fily 1 et 10 sacs de ciment pour la mosquée de Kolia dans le quartier Nord 2.

Ousmane Soumah, président du mandat 2020 de cette structure précise : « Nous sommes à la célébration des 10 ans de la création de notre organisation, la jeune chambre internationale Coyah Avenir 2010 – 2020. Pour célébrer cet anniversaire, nous avons jugé utile de le matérialiser par la réalisation des activités communautaires. Ces activités communautaires sont tirées des dix ans de projet que nous avons réalisés pour la communauté et au bénévolat, avec l’accord des autorités locales.

Je rappelle que le donateur est un membre de la Jci Coyah Avenir qui a participé activement à la mise en place de cette organisation en 2010. Et cette activité entre dans le cadre de la célébration des 10 ans de notre organisation, et le donateur agit pour appuyer les autorités locales, notamment la commune urbaine de Coyah, pour mettre en œuvre le plan de développement local de ladite commune urbaine », Dixit Moussa Baldé, représentant de Naby Ismaël Bangoura, le donateur.

Le président national de la Jci de Guinée l’ami Abdourahmane Mariama Diallo, de son côté, a félicité la Jci Coyah Avenir pour ses efforts et services rendus à la communauté.

« Tous mes remerciements et toutes mes félicitations à la Jci de Guinée. C’est le lieu également de remercier et de souhaiter un très joyeux anniversaire à la Jci Coyah Avenir et à travers elle, remercier tous les membres qui ont œuvré pour le développement de cette organisation au sein de la localité de Coyah », dira-t-il.

Visiblement satisfait de ce geste envers sa communauté, le Maire Abou Somayah Soumah souligne : « Je suis très content que je sois ici pour la remise d’un don, d’une aide d’un citoyen à travers une organisation locale de Coyah. La Jci Coyah Avenir, qui, depuis sa création est au service des Coyahkas et est toujours avec les autorités en place. Je suis très content et ravi de cette belle organisation, qui est la jeune chambre internationale Coyah Avenir. »

À préciser qu’avant cette activité, cette structure avait tenu sa convention locale où le rapport moral et financier a été validé et l’élection d’un nouveau bureau exécutif pour la mandature 2021, avec à sa tête Ibrahima Fily Traoré, qui aura la lourde tâche de diriger les destinées de cette organisation à la prochaine année.

