Coyah : la Jeune Chambre Internationale Coyah Avenir célèbre ses 10 ans d’existence

À travers des œuvres communautaires et humanitaires, la jeune chambre internationale Coyah Avenir fête ses 10 ans d’existence. De 2010 à 2020, cette organisation de bénévolat a ses dix ans de service en faveur de la communauté dans les domaines de la santé, l’éducation, l’environnement et l’entrepreneuriat. Pour marquer cette décennie, la structure a réalisé ce vendredi 24 juillet 2020 trois activités sur le terrain, à savoir : le reboisement de 200 plants sur le site de Kaka, un don de vivre et d’habillement à trois orphelinats de Coyah et des communes de Manéah et Kouria ainsi que le dépôt de pneus et fûts à certains carrefours sur la nationale Coyah – Conakry, afin de limiter les accidents de la circulation routière à ces endroits.

Lors de cette célébration, le Président Ousmane Soumah, Président 10 étoiles 2020 de la JCI Coyah Avenir souligne : « 10 ans d’existence, ce n’est pas 10 jours et 10 ans d’impacts communautaires. Nous sommes des leaders engagés pour la communauté, nous trouvons des solutions aux problèmes de la communauté. Depuis 10 ans maintenant, nous évoluons dans les domaines de la santé, l’éducation, de l’environnement, surtout dans le développement personnel et entreprenariat. Si aujourd’hui nous avons célébré l’anniversaire à travers les trois projets communautaires et humanitaires, notamment le reboisement pour s’impliquer dans le changement climatique à travers le programme, I GREEN, ensuite le don aux orphelins et enfin la sécurité routière, je remercie tous les pasts présidents de cette organisation, les autorités à tous les niveaux, le parrain et la marraine et les bonnes volontés pour leurs accompagnements. »

Pour Abdourahmane Diallo, Président National de la jeune chambre internationale de Guinée, « C’est un honneur pour le comité directeur national de la JCI de Guinée que j’ai l’insigne honneur de représenter ici, de participer à la célébration d’une de nos organisations locales membres, une organisation qui fait la fierté de la jeune chambre internationale de Guinée en l’occurrence la JCI de Coyah avenir. Les projets qui nous réunissent ici ce vendredi 24 juillet s’inscrit dans le cadre de la célébration des 10 ans d’existence de cette structure,10 ans d’impacts, 10 ans d’actions communautaires en faveur de la communauté de Coyah, 10 ans de réjouissance et de reconnaissance des efforts des aînés, à savoir les pasts présidents de cette organisation. Ces projets sont d’une importance capitale dans la mesure où ils s’inscrivent en droite ligne de la politique du gouvernement de la 3e République de Guinée et dans les objectifs du développement durable. C’est le lieu donc de remercier la JCI Coyah Avenir pour toutes les actions nobles qu’elle ne cesse d’exécuter au bénéfice de la communauté de Coyah. Je voudrais, en terminant, remercier les cadres de la direction de l’environnement pour leurs accompagnements. »

Voilà en quoi, avec ces ONGs pareilles, les autorités de la préfecture de Coyah à tous les niveaux doivent les approcher ou accompagner afin d’impacter positivement la vie de la communauté, car servir l’humanité constitue l’œuvre la plus noble d’une vie.

Mamadou Kalidou Diallo, correspondant à Coyah