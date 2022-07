Coyah : la jeunesse et les autorités célèbrent la paix à travers un marathon

Les rues de la ville de Coyah étaient prises d’assaut hier samedi 23 juillet par les jeunes et les autorités pour prôner la paix et la cohésion sociale à travers un marathon.

Ce marathon pour la paix a été une occasion pour les autorités préfectorales et communales de Soumbouyah de véhiculer des messages allant dans le sens de la fraternité, de l’amour de son prochain et de la quiétude sociale, pour une communauté épanouie.

Le président de la commission d’organisation, Ousmane Soumah, a précisé : ‘’le sport étant un facteur mobilisateur, nous avons pensé qu’il faut inviter les jeunes à la cohésion sociale, à la fraternité, à l’amitié pour renforcer le vivre ensemble, sans lequel, nous ne saurions bâtir une société où il fait bon vivre. »

En plus, il a invité les jeunes à l’entrepreneuriat, parce que la nature a horreur du vide et surtout à s’impliquer dans les activités communautaires. « Avec la paix, ensemble, nous pouvons bâtir une communauté épanouie. », a-t-il indiqué.

Très ému, le maire de la commune urbaine de Coyah, Abou Soumah, a expliqué : « C’est pour moi un grand honneur de participer à ce marathon, qui marque la paix, la quiétude sociale, l’entente et l’unité entre les fils de Coyah. Je félicite les organisateurs, je loue la disponibilité des cadres et responsables ici présents ».

Par la même occasion, il a fait remarquer que le moment est très crucial, mais si la jeunesse demande, les autorités doivent répondre oui, car quand tu ne t’occupes pas de ta jeunesse, elle s’occupera de toi un jour.

Le préfet de Coyah, le colonel Yaya Kalissa, pour sa part, a déclaré ceci: « chers jeunes, sachez que sans la paix, il n’y a pas de développement. Par la même occasion, je remercie l’engagement des organisateurs pour ce marathon pour la paix.

Jeunesse de Coyah, je vous félicite et vous remercie. Et ma porte est grandement ouverte pour les bonnes actions. Je ferai tout mon possible pour que les choses se passent dans les bonnes conditions à Coyah »

Ce marathon pour la paix dans le Soumbouyah a connu la participation du maire de la commune rurale de Maneah, Abou Zator Camara, du vice-maire de Kouria, Ibrahima Sory Sylla, du chef de division des ressources humaines de la préfecture, Soriba Keïta et des responsables des forces de défense et de sécurité, mais aussi des représentants de la ligue préfectorale des affaires religieuses.

À rappeler que ce marathon pour la paix a été organisé grâce l’implication du restaurant le Bled de Somayah.

Kalidou Diallo