Coyah : la journée mondiale de lutte contre la tuberculose sous le thème « investir pour en finir avec la tuberculose, sauver des vies »

Le conseiller juridique du ministère de la santé et de l’hygiène publique, Abdoulaye Touré a présidé ce jeudi 24 Mars, la célébration de la journée mondiale de lutte contre la tuberculose à la maison des jeunes de Coyah.

Cette célébration s’est déroulée en présence des responsables du ministère de la santé et de l’hygiène publique, les partenaires techniques et financiers, les populations et cadres de l’administration publique et privée de Coyah.

ELHADJ Adama KABA, au nom du préfet de Coyah, a tout d’abord loué les efforts du gouvernement et ses partenaires dans la lutte contre la tuberculose. Il a ensuite demandé aux populations à s’impliquer parfaitement dans l’éradication de la maladie. Il a fait des plaidoyers pour la construction d’un autre centre de traitement à Coyah pour faciliter l’accès des patients pour le dépistage et la prise en charge, voire la prévention contre cette pathologie.

Le représentant de L’OMS a de son côté sollicité l’implication de tous pour l’éradication de la tuberculose : « Aujourd’hui, je lance un appel au gouvernement pour qu’il mobilise un appui financier national supplémentaire au profit de la lutte contre la tuberculose. J’exhorte l’ensemble des parties prenantes à plaider en faveur d’investissements accrus et à veiller à ce que les services de lutte contre la tuberculose soient intégrés dans la riposte qui est organisée au niveau des soins de santé primaire. Nous devons également collaborer plus étroitement avec nos communautés, en tirant parti de l’expertise locale, pour adapter à nos efforts de riposte en vue d’obtenir un impact optimal »

Abdoulaye Touré, conseiller juridique du département de la Santé et représentant du ministre à cette cérémonie a souligné que : « c’est une opportunité pour demander aux décideurs à tous les niveaux, au personnel de santé, aux communautés, principales bénéficiaires de toutes les activités menées sur le terrain, bref à tous ceux qui sont impliqués dans la lutte contre la maladie à mieux s’investir en vue de son éradication complète. En Guinée, la tuberculose reste encore un problème majeur de santé publique malgré les avancées en matière de dépistage et la prise en charge de la tuberculose et des cas de résistance aux anti tuberculeux »

À rappeler que c’est le 24 Mars 1882 que le Docteur Robert Koch a annoncé avoir découvert le bacille responsable de la tuberculose. De nos jours, la tuberculose reste l’une des maladies infectieuses la plus meurtrière en Afrique. Selon les spécialistes, chaque jour, plus de 4100 personnes meurent de tuberculose et près de 28.000 personnes contractent cette maladie évitable et curable.

Kalidou Diallo.