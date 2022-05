Coyah : la MAOG installe son antenne préfectorale

La Maison des Associations et ONGs de Guinée (MAOG), a procédé à l’installation ce samedi 14 mai 2022 à Coyah, à l’installation de son antenne préfectorale. Une initiative traduisant la volonté de la MAOG de se rapprocher davantage des citoyens vivant au-delà de la capitale.

La cérémonie qui a eu lieu à la maison des jeunes de Coyah a connu la présence du coordinateur national par intérim de la MAOG, du représentant du préfet de Coyah, du Directeur de l’hôpital préfectoral et d’autres cadres de la zone.

Rappelant que la création de cette branche de leur plateforme à Coyah émane de la volonté de la jeunesse de cette localité souhaitant s’impliquer dans les activités sociales et humanitaires de la Guinée, Aissatou Barry vice-coordinatrice chargée des questions institutionnelles et communication, a surtout insisté sur le respect des valeurs qui régissent la MAOG

« La gouvernance politique, la responsabilité, l’autonomie et le respect des identités, la confiance réciproque, le partage, le respect de la diversité. Mais également aux prises d’initiatives visant à contribuer au développement de ladite commune ainsi que notre pays.Cette antenne se doit de briller à travers son engagement, ses initiatives, ses projets mais surtout par son éthique de travail. Elle sera également appelée à remonter toute information importante visant à alerter ou informer la coordination nationale afin que celle-ci puisse réagir au bon moment. Nous exhortons ce nouveau bureau à identifier les problèmes et insuffisances que rencontre cette commune afin de développer des stratégies pour les résoudre bien évidemment », a-t-elle insisté.

Le responsable de l’antenne préfectorale de la MAOG à Coyah, Nabylaye Zenab Camara s‘est engagé au nom de son équipe, à œuvrer pour la réussite des missions qui leur seront assignées. « L’équipe préfectorale, par ma voix, s’engage à cultiver les occasions de collaboration et de fédération des associations et ONGs de Coyah selon la vision de la MAOG. Chers autorités, nous en appelons à votre disponibilité habituelle et votre accompagnement afin que les associations et ONGs puissent remplir sereinement leurs missions d’utilité publique. Je voudrais noter avec attention que les portes de la maison des associations et ONGs restent ouvertes à toute adhésion à notre faîtière pour qu’ensemble, nous puissions impacter positivement notre communauté », a-t-il déclaré.

Quand au représentant du préfet à cette cérémonie qui a réitéré l’engagement des autorités à accompagner cette antenne locale vers l’atteinte de son objectif, il sollicite auprès de la coordination nationale, une attention particulière à la formation et le renforcement des capacités des jeunes

« Je sollicite donc auprès de la coordination nationale, une attention particulière à la formation et le renforcement des capacités des jeunes de cette ville cosmopolite. Soyez rassuré que notre tutelle et appui en tant qu’autorité ne manquera jamais. Soyez impartial, ouvrez pour le maintien de la paix, le renforcement de la cohésion sociale. Faites-nous parvenir vos préoccupations et vos remarques tant que cela sera nécessaire », a-t-il souhaité.

Procédant à la clôture de la cérémonie par l’intronisation du bureau exécutif de cette antenne locale composée de dix (10) personnes, le coordinateur national par intérim, Alpha Bayo a précisé qu’au-delà des missions, cette antenne aura la lourde responsabilité de renforcer les capacités des associations qui rejoignent l’équipe dans la préfecture, mais également de dénoncer : « les actes de corruption, de malversations financières, de viols… Il est très important de signaler que la maison des associations est une plateforme hautement humanitaire. Donc, pour les cas humanitaires, l’antenne préfectorale agit en notre nom et à notre compte. Donc, nous vous appelons à la responsabilité. Nous vous appelons au travail, au dynamisme, à privilégier l’intérêt supérieur de la population de Coyah », conclut-il.

Maciré Camara