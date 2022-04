Coyah : la mosquée Masjid Abdoul Karim Camara inaugurée

Le préfet de Coyah, Colonel Yaya Kalissa, a présidé ce vendredi 1er avril l’inauguration de la mosquée Masjid Abdoul Karim Camara.

Située à Léfourédakha, dans la sous-préfecture de Wonkifong, cette mosquée est bâtie sur une superficie de plus de 1.500 m2.

Sa capacité d’accueil est de 216 fidèles, un logement pour l’imam, des toilettes de 6 cabines, une morgue et un point d’eau, avec adduction, le tout dans une cour fermée.

La cérémonie d’inauguration a connu la mobilisation des fidèles musulmans, qui ont accompli la première prière du vendredi dans cet édifice religieux. Trois imams ont été nommés pour diriger les prières au sein de cette maison de Dieu.

Des prières et bénédictions ont été formulées pour la paix et la prospérité dans le pays et pour le donateur de cette mosquée.

Kalidou Diallo