Coyah : la première épreuve de l’examen d’entrée en 7ème année lancée

Ce lundi 6 juin 2022, c’est sous une forte pluie que les candidats du certificat d’étude élémentaire (CEE) ont entamé les premières épreuves de fin de cycle primaire. Dans la préfecture de Coyah, c’est le lycée de Maneah qui a servi de cadre au lancement de la première épreuve (Rédaction) de cette évaluation finale.

Le préfet de Coyah, Colonel Yaya Kalissa a profité de l’occasion pour s’adresser aux candidats et surveillants de ce centre en expliquant : « C’est un devoir pour nous en tant que première autorité de venir assister au lancement des premières épreuves d’entrée en 7ème année. Malgré la pluie, jai trouvé tous les candidats et surveillants sur place et j’ai demandé aux candidats de compter que sur leur propre effort et de ne jamais tricher. Quant aux surveillants, d’être aussi indulgents, de ne pas trop faire peur aux enfants, mais de ne pas les laisser copier, d’instaurer toujours la rigueur. Je félicite Mme la DPE et son personnel pour le sérieux instauré dans cet examen. »

L’inspectrice préfectorale de l’éducation de Coyah, Mme Diop née Fatoumata Kémoko Traoré pour sa part a précisé : « Je suis animée d’un sentiment de satisfaction, par rapport à l’organisation de ses examens, par rapport à toutes les innovations. Je profite de l’occasion pour remercier les autorités à tous les niveaux, parce que depuis 4 heures, nous sommes à pied d’œuvre avec le préfet. Les enseignants ont été suffisamment outillés, on a été vraiment informé sensibilisé et je ne peux que prier Dieu pour que le reste se passe à merveille. »

À Coyah, c’est 15649 candidats dont 7649 filles qui affrontent cet examen d’entrée en 7ème année, dans 54 centres, sous la responsabilité de 1030 surveillants.

Kalidou Diallo