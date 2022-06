Coyah : la première preuve du BEPC lancée au Collège de Gomboyah

Ils sont au total 13733 candidats dont 6271 filles répartis dans 38 centres qui affrontent le BEPC dans la préfecture de Coyah. Le préfet, Colonel Yaya Kalissa accompagné du Maire de la commune de Manéah, de Madame l’inspectrice préfectorale de l’éducation de Coyah et son cabinet a procédé au lancement de la première épreuve de la journée de ce Vendredi 10 juin au Collège de Gomboyah, dans la commune rurale de Maneah.

Le préfet de Coyah a souligné pour la circonstance : « Je remercie le bon Dieu de m’avoir donné ce jour de venir faire le lancement du BEPC à Gomboyah. C’est un sentiment de satisfaction pour moi et je demande aux candidats de faire le sérieux, car je les ai trouvés sereins et prêts à aborder cet examen. Quant aux surveillants, je les exhorte d’être sereins aussi et indulgents face aux élèves ».

Pour le moment, aucune anomalie concernant l’organisation des examens à Coyah. Chacun se donne le maximun pour la réussite de ce brevet d’étude du premier cycle.

Quant à Madame l’inspectrice préfectorale de l’éducation de Coyah, elle a soulign : « Permettez-moi de souhaiter bonne chance aux candidats, de remercier les autorités préfectorales qui, depuis 4 heures 30 du matin sont avec nous et il faut dire que toutes les dispositions sont prises. Je suis rentrée de Kindia hier à 23 heures pour aller prendre les dernières informations auprès de mon ministre, il faut le remercier et le féliciter. Ils ont mis tous les moyens à notre disposition pour pouvoir qualifier ces examens et je souhaiterais que ses acquis soient pérennisés. »

Poursuivant,elle a tenu à mentionner : « Soyez sûrs et certains que les examens (BEPC et BAC) se dérouleront dans les bonnes conditions, puisque les enseignants savent, les élèves savent. Celui qui fait fit à ces règles sera purement et simplement sanctionnés. Ici dans la préfecture de Coyah, c’est 900 enseignants qui sont choisis pour la surveillance de ce BEPC ».

Kalidou Diallo