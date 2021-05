Coyah : la fête de l’Aïd El Fitr célébrée sous le signe de la paix et de l’unité nationale

Coyah à l’image des autres villes de Guinée a célébré ce jeudi, 13 mai 2021 la fête de l’Aïd El Fitr ou fête de Ramadan. Dès 8 heures, les fidèles musulmans de Soumbouyah (Coyah) ont pris le chemin des lieux de prière afin de s’acquitter de cette prière de l’Aïd El Fitr après 30 jours de jeûne.

L’imam préfectoral, Elhadj Abdoul Karim Bangoura, dans son sermon a invité les Guinéens à l’unité, à la crainte de Dieu et au pardon entre tous les fils de cette nation afin de se donner les mains pour mener la Guinée dans un élan de paix et de développement. Il a également invité la jeunesse à l’abandon des vices.

Dans cette ferveur, le maire Abou Somayah Soumah a souligné : « Je souhaite bonne fête aux coyahkas et je leur demande d’être unis. Aux autorités, je leur demande de se sacrifier pour le bonheur de la population. »

Le préfet Aziz Diop de son côté a précisé : « Après une période de 30 jours de pénitence, je crois que nous tous citoyens de Coyah devons nous donner les mains pour renforcer les liens de fraternité et à garantir la paix dans notre pays. C’est la démonstration naturelle qu’il faut subir, il faut se donner de la peine pour Dieu, mais aussi c’est une interpellation pour chacun de nous. On ne peut rien faire sans la paix, on ne peut rien faire sans la solidarité et sans la fraternité. Après Dieu, notre second Dieu, c’est la Guinée qui est notre patrimoine commun. Il faut que les Guinéens se donnent la main pour développer la Guinée, car personne d’autre ne viendra développer ce pays là sans nous. Bonne fête à tous et rendez vous à l’année prochaine. »

Des prières et bénédictions ont étés dites en faveur des citoyens de Coyah et de tous les Guinéens.

Kalidou, depuis Coyah