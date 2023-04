Coyah : l’Aïd-El-Fitr célébré sous le signe de la vérité

Le stade préfectoral de Coyah a été le réceptacle de la prière de l’Aïd –El-Fitr ce vendredi 21 avril 2023.Très tôt le matin, les fidèles musulmans de Soumbouyah ont pris le chemin des lieux affectés pour cette prière.

Le préfet Colonel Yaya Kalissa en compagnie du maire Abou Soumah et leurs suites ont effectué cette grande fête derrière l’imam ratib de Coyah, Elhadj Abdoul Karim Bangoura.

Dans son sermon, les mots dont l’amour du prochain, la justice, la paix, le bon voisinage et l’adoration exclusive de Dieu ont été les sujets abordés dans cette prière.

Dans ce sermon, Elhadj Abdoul Karim Bangoura a expliqué : « chers musulmans, pour qu’il y est la paix, il faut que les hommes se comprennent, qu’ils s’acceptent entre eux et sans démagogie. Car, la paix ne s’obtient qu’avec la sincérité. »

Plus loin, il a réitéré : « jeunes de Coyah, accordons du respect à nos sages et je demande aussi aux sages d’avoir pitié de cette couche juvénile et d’être toujours à leur côté… »

À l’endroit des magistrats, il les a exhorté à la vérité : « toi procureur, toi juge, il faut dire la vérité et donner toujours raison à celui qui doit l’avoir », dira l’imam Abdoul Karim Bangoura.

Dans la même lancée, l’imam a incité les fidèles musulmans ayant les moyens à leur possession de faire le pèlerinage à la Mecque avant qu’il ne soit trop tard.

Kalidou Diallo