Coyah : l’ANAFIC renforce les capacités d’une vingtaine de journalistes sur la décentralisation et le développement local

« Medias, décentralisation et développement local ». C’est le thème de cet atelier de formation qui a réuni à dans la préfecture de Coyah du 21 au 25 décembre 2020, 25 journalistes venus des medias privés et publics a être outillés sur le processus de décentralisation et de développement local.

Une initiative de l’Agence Nationale de Financement des Collectivités Locales,(ANAFIC). Selon la responsable de communication de l’ANAFIC, Monique Curtus, « l’ANAFIC a organisé cet atelier dans l’objectif de créer un cadre de partenariat avec les medias. La démarche a été de présenter aux medias la politique nationale de décentralisation parce que nous voulons les amener à s’impliquer dans les questions de développement. »

C’est une rencontre qui permet à l’ensemble des journalistes qui ont été invité à aider les communautés et les départements sectoriels à comprendre mieux le processus de décentralisation et de développement local, renforcé le représentant du ministre de l’Administration du territoire et de la décentralisation et formateur, Alpha Ibrahima Barry.

« Après ces 5 jours de formation, nous avons une lueur d’espoir qui nous permet de savoir que le processus de décentralisation et de développement local sera d’avantage vulgarisé par les medias qui sont venus assister à cette rencontre et permettre d’avantage la compréhension de ce processus et au niveau local et au niveau national par tous les sectoriels de notre pays. »

Plus loin, il a rappelé que les thèmes abordés sont entre autres : « la décentralisation, le développement local , les enjeux de la décentralisation, les différentes dispositions du code des collectivités locales surtout l’article 19 qui confère aux collectivités les 14 domaines de compétences transférés de l’état vers les collectivités pour permettre aux collectivités d’être beaucoup plus performantes, et comprendre ce qu’elles doivent faire pour le développement local dans leurs territoires. »

A préciser qu’au cours de cet atelier, plusieurs recommandations ont été faites par les participants notamment, les journalistes sur le territoire national, chacun dans sa position géographique puisse assister aux différents conseils communaux, l’intégration de la formation des medias dans le programme de l’ANAFIC, que l’ANAFIC se fasse accompagner par les journalistes sur le terrain pour la réalisation de chaque infrastructure dans les collectivités, etc…

Elisa Camara

+224 654 95 73 22