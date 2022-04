Coyah : lancement de la journée préfectorale des assises

Coyah, à l’instar des autres préfectures de la Guinée, a lancé ce lundi 11 Avril, la journée préfectorale des assises. Ce lancement s’est effectué en présence des autorités préfectorales, communales et religieuses de Coyah, ainsi que les membres du comité préfectoral, présidé par Elhadj Adama Kaba, secrétaire général chargé des collectivités.

Le président du comité préfectoral des assises, Elhadj Adama Kaba, a souligné pour la circonstance ceci : « les assises que nous débutons aujourd’hui, vont traiter à coup sûr les problèmes auxquels le pays ou la majorité des citoyens sont confrontés. Pour y parvenir, il faut nécessairement se pardonner. Il revient à l’ensemble des couches sociales, politiques et juridiques de trouver une solution consensuelle, globale, efficace et durable pour surmonter les crises dans notre pays. »

Marc Pépé Grovogui, représentant du président du comité national des assises, de son côté, s’est réjoui de la mobilisation des Soumbouyakas et a tenu à préciser: » je tiens à vous remercier, d’être venus aussi nombreux assister au lancement des assises de la préfecture de Coyah. Votre mobilisation nous prouve que vous mesurez toute l’importance de ces assises nationales, dénommées Journées de vérité et de pardon, dont le promoteur est le président de la transition. »

Le colonel Yaya Kalissa, préfet de Coyah, pour sa part, a invité les Guinéens au pardon en soulignant ce qui suit : « j’invite tous les cadres et toutes les couches sociales de Coyah d’une part et de tous les Guinéens d’autre part, à se pardonner entre eux et renforcer le tissu social, afin de parvenir à une réconciliation nationale, gage certain de la paix et du développement ambitionné par le CNRD. » Il a aussi marteler que dans le contexte actuel, pour favoriser une transition inclusive, l’écoute de la population doit être considéré au premier plan.

A rappeler que pour réussir cette mission, un des leviers incontournables est la réconciliation nationale à travers la vérité et le pardon. C’est donc conscient de l’urgence et de la nécessité d’une société apaisée que le CNRD et le gouvernement ont mis en place le comité national des assises.

Kalidou Diallo