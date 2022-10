Coyah: lancement de l’atelier de formation des volontaires de la 8è vague

Dans le but de favoriser l’insertion socioprofessionnelle des jeunes diplômés sans emploi, en vue de renforcer leur capacité et participer au développement communautaire, 100 jeunes, y compris 8 représentants des antennes régionales des volontaires prennent part à un atelier de formation des volontaires de la 8ème vague du 25 au 28 octobre dans la préfecture de Coyah.

Durant trois jours, ces 108 jeunes volontaires, issus des quatre régions de la Guinée, seront outillés dans plusieurs thématiques, allant dans le sens du développement communautaire, de l’insertion sociale et de la consolidation de la paix.

Le Directeur général de l’Agence nationale du volontariat jeunesse, Macka Baldé, dans son intervention, a souligné pour la circonstance: » le présent atelier de formation, devant permettre aux jeunes d’être en harmonie avec l’esprit du volontariat, qui sera suivi immédiatement du déploiement de 108 jeunes volontaires dans tout le pays, pour cette huitième vague de déploiement, pour une durée de 12 mois renouvelable. «

Plus loin, il précise à l’endroit des autorités: « Qu’il me soit permis de remercier le gouvernement guinéen, les autorités, les populations des collectivités locales de notre pays, pour tous les actes de bienfaisance pour les anciens volontaires nationaux et qui se préparent à accueillir la 8ème vague des 108 volontaires.

Je voudrais, au nom des jeunes et des communautés bénéficiaires dire merci à Son Excellence Colonel Mamadi DOUMBOUYA, président de la transition, qui, depuis le 5 septembre 2021 a mis les préoccupations des jeunes au cœur de la transition en mettant les moyens techniques et financiers pour l’emploi des jeunes. Également le Premier ministre, Dr Bernard Goumou pour sa disponibilité à accompagner les jeunes. »

Dans son allocution, le DG de l’ANVJ a mis aussi un accent particulier sur les efforts louables des partenaires techniques et financiers, qui ne cessent d’accompagner sa direction.

Les autorités préfectorales et communales de Coyah, de leur côté, ont tenu à remercier le département de la Jeunesse et des Sports, pour la tenue de cet atelier dans leur juridiction. Et elles ont également rendu un vibrant hommage au président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya pour son engagement pour le développement de cette couche juvénile.

Présidant cette cérémonie d’ouverture, le représentant du Premier ministre, Mohamed Condé, pour sa part, a expliqué :

« Je me réjouis donc, du fait que cette cérémonie soit rehaussée de la présence des partenaires techniques et financiers ( BVNU, PNUD, Corps de la paix, France volontaire..) .Votre présence montre une fois de plus la priorité et le rôle important que doit jouer la jeunesse à travers le volontariat dans le développement socio-économique de notre pays.

Le gouvernement guinéen, à travers l’engagement personnel de Son Excellence, Colonel Mamadi DOUMBOUYA, croit au volontariat, à l’engagement des volontaires, puisqu’il constitue un instrument crédible de participation et d’amélioration de l’employabilité des jeunes ,dans la mesure où il permet d’outiller les jeunes diplômés sans emploi.

À l’endroit des volontaires, il a précisé: « chers volontaires, je vous exhorte à plus d’engagement, de la responsabilité dans différentes tâches auprès de vos structures d’accueil. »

À rappeler que l’ouverture de cet atelier de formation des volontaires de la 8ème vague à la maison des jeunes de Coyah a connu aussi la participation de Abdourahime Diallo, représentant du ministre de la Jeunesse et des Sports ,des représentants de la Gouverneure de Conakry, du chargé de programme des volontaires des Nations unies et du corps de la paix.

Kalidou Diallo.