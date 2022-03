Coyah : le colonel Alpha Oumar Cissé passe le témoin au colonel Yaya Kalissa

Le général à la retraite et gouverneur de la région de Kindia a présidé la cérémonie de passation de service entre les préfets sortant et entrant de Coyah en présence des cadres de l’administration publique de la préfecture.

Dans son allocution, Ibrahima Kalil Condé a invité les administrateurs territoriaux à rassembler la population.

Le Préfet sortant, Colonel Alpha Oumar Cissé a dans sa prise de parole exprimé sa reconnaissance au président de la transition pour sa confiance renouvelée en lui.

« C’est pour moi, une fierté de reconnaissance envers le gouvernement et plus particulièrement au président de la République, Colonel Mamadi Doumbouya. Cette journée restera gravée dans la mémoire de tous les coyahkas, pour la simple raison que le rapport de service et le bon voisinage ont toujours été au centre de nos préoccupations. Je saisi cette opportunité pour remercier le puissant Allah et le président de la transition pour la confiance renouvelée à ma modeste personne dans le cadre de la mise en œuvre de la politique globale du gouvernement de la Guinée », a déclaré le préfet sortant, le colonel Alpha Oumar Cissé.

Pour sa part, le préfet entrant, Colonel Yaya Kalissa s’est engagé à poursuivre les actions positives de développement de son prédécesseur pour un développement qualitatif et durable.

« Population de Coyah, permettez-moi tout d’abord de rendre grâce au tout puissant Allah. Je profite de cette occasion solennelle pour remercier particulièrement de vive voix son excellence, le président de la République, chef de l’Etat, colonel Mamadi Doumbouya pour sa confiance placé en ma modeste personne, pour diriger avec vous les destinées de notre préfecture. Je m’engage à poursuivre les actions positives de développement de mon prédécesseur pour un changement qualitatif ainsi que pour un développement durable, conformément à la feuille de route élaborée par le CNRD », a souligné le colonel Yaya Kalissa.

Ce Mercredi 23 mars, le colonel Alpha Oumar Cissé, préfet sortant de Coyah sera installé dans ses fonctions de préfet de Fria.

Kalidou Diallo