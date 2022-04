Coyah : le comité préfectoral des assises à l’écoute des citoyens de la commune urbaine

Après le lancement des assises, l’équipe du comité préfectoral des assises, accompagnée des représentants des co-présidents des assises nationales, était ce mardi 12 avril à l’écoute des citoyens de la commune urbaine de Coyah.

Objectif : écouter les populations de cette commune sur les injustices dont ils ont été victimes, durant des années au sein de leur communauté. Mais aussi, les amener à se pardonner afin de renouer la cohabitation pacifique et à accepter le pardon de l’Etat, sur toutes les violations des droits de l’homme commises sur elles.

Le représentant des co-présidents du comité national des assises, Marc Pépé Grovogui, à cette rencontre, a expliqué aux citoyens de la commune urbaine présente dans la salle de la maison des jeunes ce qui suit :

« C’est pour reconstruire la cohésion sociale et la paix que le comité national des assises a été initié et créé par le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya. Nous avons été mandatés pour réaliser de larges consultations nationales portant sur la mise en oeuvre d’un processus de réconciliation, basé sur la vérité et le pardon, car le pardon est l’arme la plus efficace qui libère l’homme. Les assises ont pour but d’ouvrir un dialogue sincère pour la recherche de la vérité, savoir ce qui s’est réellement passé, ce que vous avez subi, connaître qui a fait quoi, à qui? Pourquoi et comment peut-on briser le mur de la haine, de la méfiance et de renouer avec la cohabitation pacifique. »

Des citoyens de cette commune ont tour à tour pris la parole pour donner leur version des faits sur certaines injustices que les populations ont été victimes à Coyah.

Mouctar Kabèlè Camara du quartier Km 54, très remonté, a parlé des tueries enregistrées à Coyah au mois d’avril 2020, suite à la levée du barrage de Friguiady où 9 jeunes de Coyah ont perdu la vie, mais aussi des deguèrpissements des habitations du mois de Mars 2021, où des maisons de plusieurs citoyens ont été détruites.

Selon lui, avant tout pardon, les Coyahkas sollicitent d’abord que leurs maisons détruites par l’Etat soient remboursées. Seydouba Maciré Camara, ancien député sous la bannière du RPG Arc-en-ciel de Coyah a accentué son intervention sur la reconnaissance des coutumiers dans la législation guinéenne.

En plus, d’autres ont mis l’accent sur les arrestations arbitraires qui s’effectuent au sein de la communauté et d’autres maux dont souffre cette population.

Sur ce, le secrétaire général préfectoral des Affaires religieuses, imam ratib et membre du comité des assises, Elhadj Abdoul Karim Bangoura a promis aux citoyens de remonter leurs avis à qui de droit et par la même occasion, il les exhorte au pardon et à la patience pour la suite de ces consultations.

La prochaine étape pour ces assises, ce sera dans les communes rurales de Kouria et Wonkifong, les 13 et 14 avril.

Kalidou Diallo