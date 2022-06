Coyah : le corps sans vie d’un enfant de 7 ans retrouvé dans une fosse septique, à Bentourayah

Mamadou Bah, élève de la maternelle à Hadja Matènè est le nom de la victime dont son corps est retrouvé sans vie dans une fosse septique d’une profondeur de 5 mètres à Bentourayah plateau, dans le secteur de Hadja Fatoyah.

Sur les circonstances de la mort de Mamadou Bah, son père, Alia Barry donne sa version des faits : « Nous l’avons perdus de vue depuis le samadi 11 juin dernier et c’est ce matin à 9 heures qu’on nous informe qu’il a été retrouvé mort dans une fosse septique remplie d’eau. Informé, je suis venu constater les faits en compagnie de sa mère et le voisinage. »

Le président du district Mamadou Diaby pour sa part a souligné ceci : « C’est le chef secteur de Hadja Fatoyah, Mamadouba Youla qui m’a appelé pour dire qu’ils ont retrouvé un corps d’un enfant sans vie dans une fosse septique. A mon tour, j’ai informé un de mes chefs secteurs afin d’alerter la gendarmerie de recherche, pour venir constater les faits.

En plus, il explique : « arrivée sur place, la brigade de recherche de la gendarmerie de Coyah après son observation a ordonné que le corps soit retiré de la fosse. La Brigade à son tour, a fait appel à un médecin légiste pour le constat. »

De son côté, le médecin généraliste, Barry Mamadou Macka de l’hôpital préfectoral de Coyah a précisé : « Concernant l’enfant, j’ai constaté quelques et des légions au niveau de la région frontale, ainsi que du fissure de visage. Compte tenu de nos moyens, on ne peut pas poser le diagnostic et j’ai fait appel à la hiérarchie afin de faire de la médecine légale à l’hôpital Ignace Deen de Conakry. »

Par manque de moyens des parents de l’enfant, pour aller faire l’autopsie à l’hôpital Ignace Deen, le corps de Mamadou Bah a été restitué à sa famille pour inhumation. Néanmoins, la brigade de recherche de la gendarmerie de Coyah promet de continuer les enquêtes pour élucider les circonstances de la mort de l’enfant.

A rappeler qu’au moment où nous quittions les lieux, le propriétaire de l’étage en question était déjà dans les locaux de la gendarmerie de recherche de Coyah pour des fins d’enquêtes.

Kalidou Diallo