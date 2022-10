Coyah : le DPE signe des contrats de performance avec les chefs d’établissement et les délégués scolaires

Dans le but de redorer le blason des concessions scolaires et l’amélioration des conditions d’études dans les différents établissements scolaires de sa juridiction, le directeur préfectoral de l’Education, Lancinet Kaba, signe des contrats de performance avec les chefs d’établissement et les différents délégués scolaires de la préfecture de Coyah.

La cérémonie de signature a eu lieu ce vendredi 28 octobre 2022 dans les locaux de la direction préfectorale de l’Education de Coyah.

Cette signature de contrats de performance a pour objectif, d’amener chacun des responsables des structures déconcentrées à s’engager dans la dynamique de production de meilleurs résultats à la fin de l’année scolaire. Mais aussi s’investir davantage dans l’amélioration de la qualité de l’Enseignement apprentissage et dans le maintien de la propreté de l’environnement scolaire.

À compter de cette date de signature, nous pouvons nous attendre désormais à une émulation entre les structures déconcentrées de l’éducation, notamment les établissements et l’administration scolaire, en vue de mieux qualifier la pratique de l’enseignement dans les écoles de Coyah.

Dans son intervention, le porte-parole des chefs d’établissement, M. Lanfia Dioubaté, a apprécié cette initiative du département et s’est engagé au nom de ses collègues à combler les attentes des décideurs.

Le Directeur préfectoral de l’Education de Coyah, Mr Lancinet Kaba, de son côté, a indiqué que le suivi est le fondement même de bons résultats. Le ministre Guillaume HAWING dit être lui-même sous contrôle du chef du gouvernement, à son tour, il contrôlera tous ses responsables à la base pour obtenir les résultats attendus de son département.

Plus loin, le DPE rétorque que dans les jours qui suivent, des missions d’inspections continues seront déployées dans toutes les écoles publiques et privées de la place, pour suivre et évaluer en temps réel tous les progrès et défaillances enregistrés dans les différentes écoles de Coyah.

Kalidou Diallo.