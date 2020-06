Coyah : le marché Central de Coyah aura bientôt son forage électrique

Pour mieux protéger et satisfaire sa population, la commune de Coyah a entamé une vaste opération de construction et de reconstruction de plusieurs édifices d’intérêt communautaire. C’est dans ce cadre que ce forage électrique est en train d’être réalisé au Marché central de la commune urbaine, grâce à la coopération entre la Commune et l’ONG Allemande Euro Guinée. Le coût de réalisation est estimé à hauteur de 32 millions de nos francs.

C’est dans cette optique que nous interrogé le Maire Abou Somayah Soumah. « Ce forage est le fruit de la coopération entre la commune urbaine de Coyah et l’ONG Allemande Euro Guinée. Depuis belle lurette, nous avons monté des projets d’assainissement. Et dans notre partenariat, nous avons toujours dit que dans certains projets d’intérêt communautaire, chaque partie donne sa quote-part à hauteur de 50% quand il s’agit des forages et toilettes publiques. Mais au niveau de l’assainissement, c’est 150% que la commune donne. Pour le moment, nous avons fait un projet de toilettes publiques qui est déjà à terme, mais on a compris qu’à côté d’une toilette, qui est au marché de Coyah, il faut forcément un forage pour entretenir ce lieu. Ce présent forage a été négocié par un partenaire qui nous a facilité la tâche à hauteur de 32 millions de francs guinéens avec tous les corailleurs qu’il faut. De notre côté, nous ferons une dépense de 21 millions de nos francs pour l’achat des cuves. L’installation jusqu’au niveau des toilettes et une autre installation pour permettre aux autres citoyens de se servir de ce forage. Après ce forage, un autre sera fait au niveau de Colombie (ancien siège des PTT à côté de la pharmacie Soumbouya, ndlr), où il y aura également des toilettes publiques et viendra le tour des écoles primaires. Voilà ce que les autorités communales doivent multiplier afin de satisfaire les besoins de leurs communautés », précise le maire.

Kalidou Diallo, correspondant à Coyah